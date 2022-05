Chacina de Unaí: Antério Mânica será novamente julgado nesta terça-feira

Norberto (E) e seu irmão Antério Mânica (D) (foto: Jair Amaral/EM/DA Press - 16/9/04 Paulo Filgueiras/EM/DA Press)

Apontado pelo Ministério Público Federal (MPF) como um dos mandantes do que ficou conhecido como a Chacina de Unaí, o ex-prefeito de Unaí e proprietário rural Antério Mânica será novamente julgado nesta terça-feira (24/5), pelo Tribunal do Júri da Justiça Federal.





O crime aconteceu em 28 de janeiro de 2004 nas proximidades da cidade mineira, quando três fiscais do trabalho e o motorista do Ministério do Trabalho que os conduzia foram assassinados em uma emboscada.





A defesa de Antério, condenado em outubro de 2015 pelo Tribunal do Júri da Justiça Federal de Minas Gerais, argumentou que o MPF não conseguiu provar a participação do político no crime, sustentou que houve erros na condução do julgamento.





Um deles foi quando o juiz Murilo Fernandes de Almeida perguntava ao júri sobre o assassinato de um dos fiscais, Erastóstenes de Almeida Gonçalves. Eles haviam respondido que o crime ocorreu e que Antério Mânica concorreu para os homicídios na condição de mandante. Porém, quando o magistrado questionou se eles o absolviam, quatro jurados disseram sim, e três não.









Na sustentação, o advogado do fazendeiro, Maurício Leonardo, afirmou que o juiz deveria ter repetido as outras perguntas. Também argumentou que um dos jurados não entendeu se "concorrer" com o crime significava ser suspeito ou ter participação.





O desembargador Cândido Ribeiro, relator do recurso, votou pela manutenção do julgamento, mas foi vencido pelos colegas Néviton Guedes e Olindo Menezes. No voto, Ribeiro afirmou que o caso foi "suficientemente debatido em 6 mil páginas de processo" e negou a fragilidade das provas contra Antério.





Guedes, por sua vez, afirmou que "não viu prova mínima que pudesse sustentar" a condenação. Menezes, o último a votar, disse que o "sentimento e a sede de Justiça que essas famílias têm nunca acaba", mas concordou com a defesa de que havia poucas provas e que o juiz errou ao não repetir as três perguntas aos jurados.





O Ministério Público Federal sustenta que um veículo igual ao da esposa de Antério Mânica teria sido visto durante um encontro entre os executores dos assassinatos e os intermediários da chacina.





Essa informação foi dada à Polícia Federal pelo motorista do grupo, William Gomes, condenado pela participação nos assassinatos. O MPF ainda alegou que Antério Mânica era uma referência para os irmãos e estava insatisfeito com a atuação dos auditores do trabalho na fazenda dele.





Tempos após o julgamento, Norberto Mânica declarou em cartório ser culpado pelo assassinato do auditor fiscal Nelson José da Silva, um dos quatro mortos na chacina. Até então, o fazendeiro, também condenado a 100 anos, jamais admitira participação no crime.





No entendimento do MPF, essa é uma manobra da defesa para eximir Norberto dos outros três assassinatos e, assim, reduzir a pena para 30 anos. O produtor rural aguarda em liberdade o julgamento dos recursos.





Os auditores Eratóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Lage e Nelson José da Silva investigavam condições análogas à escravidão na zona rural de Unaí, incluindo as propriedades da família Mânica. O motorista Ailton Pereira de Oliveira dirigia o carro.