Jovem de 22 anos morre após sair para andar de pedalinho em Poços de Caldas

Corpo de Bombeiros foi acionado pelo proprietário de um bar, às margens da represa, que também é dono do pedalinho (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)





Um jovem de 22 anos foi encontrado morto neste domingo (22/5) na Represa Bortolan, no município de Poços de Caldas, no Sul de Minas. A vítima passeava de pedalinho, quando decidiu nadar no local e se afogou.





Por volta das 13h, o proprietário de um bar às margens da represa acionou o Corpo de Bombeiros. Conforme a corporação, o dono do estabelecimento relatou que o jovem estava no pedalinho - que também é de sua propriedade - e, de repente, tirou a roupa e pulou na água.

No entanto, ainda segundo relato dessa testemunha, o rapaz não voltou à superfície. Então, em diligências pelo local, os militares encontraram peças de vestuário da vítima às margens da represa e basearam-se, portanto, naquele ponto como referência para o início das buscas.





Após cerca de 25 minutos, os mergulhadores encontraram e resgataram o rapaz a cinco metros de distância da margem e a uma profundidade de três metros.





Posteriormente, a vítima foi entregue aos cuidados da perícia técnica da Polícia Civil, que também esteve no local. Com o término das análises de praxe, o corpo foi encaminhado ao serviço funerário municipal.