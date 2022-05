Acidente ocorreu na avenida Waldir Soeiro Emrich (foto: Divulgação )



Um motociclista morreu após bater contra um caminhão nesta sexta-feira (27/5), em BH.









A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. A morte do motociclista foi confirmada pelo médico do Samu que atendeu a ocorrência.





A perícia foi acionada para esclarecer como aconteceu a colisão.