Saiba quem são as vítimas do acidente em Itabira, na MGC-120

O acidente entre uma carreta e um micro-ônibus matou três pessoas e 13 ficaram feridas, na noite dessa quinta-feira (26/5). O acidente aconteceu na rodovia MGC-120, no quilômetro 472, entre Itabira e Nova Era, na Região Central de Minas Gerais

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Minas Gerais, o condutor da carreta transitava no sentido Itabira à Nova Era, transportando 31 toneladas de ração. Ao passar por uma curva, a carroceria que transportava a carga se abriu, atingindo o ônibus que seguia no sentido oposto.