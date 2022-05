Suspeito foi detido com 1 mil pedras de crack embaladas para venda (foto: PMMG/Divulgação )

Um homem foi detido com 1.020 pedras de crack embaladas para venda e 2 pedras médias da droga, em Periquito, no Vale do Rio Doce, que fica a cerca de 260 quilômentros de Belo Horizonte.