'Não deixa aquela neguinha chegar perto': os desafios de Glória Maria

Glória Maria Matta da Silva ficou conhecida pelas matérias especiais e viagens a lugares exóticos

A jornalista e apresentadora Glória Maria faleceu, nesta quinta-feira (2/2), deixando um legado de entrevistas icônicas e inesquecíveis ao longo de sua carreira. A profissional foi a primeira repórter negra da televisão brasileira e viajou o mundo a trabalho em diversas coberturas importantes ao longo da carreira.

Glória estreou na Globo no dia 20 de novembro, de 1971, em uma reportagem sobre a queda do Elevado Paulo de Frontin, um viaduto no Rio de Janeiro. Além disso, foi também a primeira a fazer um link ao vivo na televisão. A repórter a cobriu a guerra das Malvinas em 1982, a invasão da embaixada brasileira do Peru por um grupo terrorista em 1996, os Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996 e a Copa do Mundo na França em 1998.





Em 2007, Glória foi a primeira jornalista brasileira a participar de voo que simula gravidade zero em um evento realizado pela Nasa. "É incrível, você vira, você vai de cabeça para baixo, você pode fazer tudo o que você quiser. É como se você voltasse a ser criança", disse a apresentadora em entrevista, anos após o ocorrido.

Em entrevista ao Conversa com Bial, a apresentadora falou sobre o episódio conturbado com o presidente militar João Figueiredo, que ficou no poder na ditadura entre 1979 e 1985. Quando o político proferiu a uma famosa fala, na Vila Militar: 'Para defender a democracia, eu bato, prendo e arrebento'.



A jornalista relembrou que pediu: "Presidente, é a TV Globo, o 'Jornal Nacional', será que o senhor poderia repetir?". Em resposta Figueiredo disse: "Problema seu, eu não vou repetir". Relembrou também que onde ela chegava o ex-presidente dizia para a segurança: ‘Não deixa aquela neguinha chegar perto de mim'.

Gloria Maria entrevistou grandes personalidades como o Rei do Pop, Michael Jackson, durante a gravação do clipe They Don’t Care About Us, em 1996, no Pelourinho, na Bahia. A jornalista pediu ao cantor para que desse uma palavra aos brasileiros, recebendo em reposta um singelo “Eu amo o Brasil”. Em forma de agradecimento retribuiu o carinho ao Rei do Pop, e ao final da entrevista a repórter recebeu um beijo do artista.

Durante a primeira edição do Rock in Rio, em 1985, o cantor Freddie Mercurie conversou com a jornalista da TV Globo no terraço do Copacabana Palace. A entrevista foi mais uma de Glória que marcou a história da TV brasileira pelas respostas do cantor, que aparentava estar um pouco impaciente com a apresentadora. “É verdade que a música ‘I want to break free’ é dedicada à comunidade gay?”, pergunta a jornalista. O cantor responde que não e que ele nem é autor da música. “Não sei de onde você tirou essa ideia, não tem nada a ver com os gays”, diz. Após anos da entrevista, foi perguntado a jornalista sobre o ocorrido, que ela chamou de um “mico e uma honra”.

A morte da apresentadora e jornalista foi confirmada em nota pela TV Globo. “A jornalista Gloria Maria morreu essa manhã. Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente. Incialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias. Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais".



A jornalista ícone da TV brasileira deixa duas filhas, Laura e Maria.