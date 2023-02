Relembre cinco momentos em que Glória Maria 'quebrou a internet'

Na Jamaica, Glória Maria redeu memes fumando maconha e ao fazer um passeio de montanha-russa (foto: Reprodução/Redes sociais) Quem nunca invejou o passaporte de Glória Maria? A jornalista era especialista em fazer reportagens sobre viagens. Ao todo, ela visitou 163 países e tinha preenchido com carimbos 15 passaportes e ficou irritada por ter que guardar o 16º documento na gaveta durante a pandemia de Covid-19. Nessas andanças pelo mundo, ela se jogou em diversas aventuras que viraram meme. Relembre cinco desses momentos a seguir.





1 Maconha na Jamaica

Em 2016, Glória Maria visitou a Jamaica para produzir uma reportagem para o Globo Repórter. A ideia era mostrar a cultura e as tradições do país, onde o uso da maconha é permitido para fins religiosos. Em uma tribo rastafari, ela recebeu o convite para participar de um ritual que incluía fumar a ‘Ganja sagrada’.









Durante sua participação no ‘Roda viva’, da TV Cultura, a apresentadora relembrou o episódio. “Foram três meses de negociação para entrar lá. Um dos regulamentos era: na entrada, fazer uma oração. A gente assinou um monte de papel. Na saída, tinha que fazer outra oração. Só que a gente não leu tudo, e estava lá: 'Tem que fumar a ganja sagrada'. Ganja sagrada, vamos fumar. Só que eu não sabia o que era a ganja sagrada. "Ele queria me ver cair, ali, dura. Só que eu não ia cair. Puxei duas vezes e aguentei", contou, aos risos.

2 Montanha-russa na Jamaica

A mesma viagem que fez Glória Maria fumar maconha em rede nacional rendeu um outro meme: após consumir a ‘Ganja sagrada’, ela foi convidada a fazer um passeio de montanha-russa. O brinquedo atravessava a mata e tinha trenzinhos individuais. Não dá para dizer que Glória ainda estava sob efeito da erva quando fez o passeio, mas sua expressão completamente amedrontada, com os olhos arregalados virou meme.





Na época, os vídeos viralizaram tanto, que foi criada uma página no Facebook chamada “Glória Maria brisada”, que trazia frases divertidas sobre as fotos dela na Jamaica. A apresentadora não se incomodou com a brincadeira, pelo contrário! “Estou achando o máximo, adorando. Que venham mais memes. Que as pessoas estimulem a criatividade”, disse ao jornal O Globo.

3 Mergulho na Noruega

Em 2019, Glória Maria embarcou em uma viagem congelante para a Noruega, onde dormiu em um hotel feito de gelo e experimentou a sensação de entrar na água extremamente gelada. Na reportagem do ‘Globo repórter’, ela aparece agasalhada e diz ainda estar sentindo frio. “Tirar isso tudo e entrar no fiorde… nossa senhora”, afirmou.





Mas o medo do frio não a parou. Mesmo com as baixas temperaturas e chuva, ela topou o desafio. Antes de pular, é preciso aquecer o corpo. Glória participa de uma sauna e depois sai correndo para pular no fiorde. Agarrada na escada, ela desce lentamente até a piscina e, quando entra em contato com a água, começa a gritar. Ela até mergulha, mas segundos depois já está fora do fiorde e pronta para se aquecer.





Tanto o mergulho quanto sua reação ao explicar a sensação do mergulhou renderam memes: "É horrível! Mas ao mesmo tempo é bom", disse a repórter.





Apesar de não ter gostado da temperatura da água, Glória mostra que ainda mergulhou mais vezes.

4 Ventania na Noruega

Não bastasse ter que enfrentar a água gelada, Glória Maria resistiu a mais um desafio no país gelado e, claro, virou meme. A temperatura de -8ºC e ela resolveu aproveitar fora de casa, como os noruegueses fazem. Mas começou a bater um vento muito forte que quase a derrubou.





No momento, ela falava sobre conseguir ficar em pé na neve com a ajuda de um homem. Foi quando bateu o vento e ela se desequilibrou. “Eu só estou em pé… uoh! Eu vou cair”, gritou, rendendo memes.

5 Aventuras em gravidade zero

Não bastasse as aventuras em solo firme, Glória sonhava em viajar para a lua. Apesar de não ter feito a viagem interespacial, ela conseguiu simular como é a vida no espaço. Foi em 2007, quando Glória foi convidada a experimentar a primeira experiência de um voo com gravidade zero da Nasa.





A jornalista foi a primeira brasileira a viver a sensação e, claro, registrou o momento para a TV. “É como se você voltasse a ser criança”, diz em um momento. Ainda não existiam os memes como conhecemos hoje, mas as gravações divertidas da apresentadora virou assunto na época.

Sucesso nas redes sociais

Glória Maria possuía um perfil ativo no Instagram, com mais de 3,4 milhões de seguidores. Em postagens esporádicas, ela mostrava parte da sua vida pessoal e momentos com as filhas e amigos. Mesmo não tendo publicações frequentes, o perfil recebe milhares de comentários elogiosos à apresentadora.

Morte de Glória Maria

A jornalista Glória Maria morreu nesta quinta-feira (2/2), no Rio de Janeiro. Ela estava em tratamento no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela TV Globo.





Em 2019, a jornalista foi diagnosticada com um câncer de pulmão, que foi tratado com sucesso por meio da imunoterapia. Porém, houve metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente.





No ano passado, Glória começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que deixou de fazer efeito nos últimos dias.