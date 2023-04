Hey Jude, banda paulista cover dos Beatles, faz show hoje em BH

Os paulistas da Hey Jude fazem show cover dos Beatles no Palácio das Artes, com efeitos especiais e reprodução de figurinos usados pelos integrantes da banda britânica (foto: Anselmo Ubiratan/Divulgação)

A banda paulista Hey Jude, formada por Thiago Gentil (John Lennon) na guitarra, Cesar Kiles (Paul McCartney) no baixo, Thomas Arques (George Harrison) na guitarra e Renato Almeida (Ringo Starr) na bateria, apresenta neste sábado (22/4), no Grande Teatro do Palácio das Artes, o show “The Beatles tribute”. A banda paulista Hey Jude, formada por Thiago Gentil (John Lennon) na guitarra, Cesar Kiles (Paul McCartney) no baixo, Thomas Arques (George Harrison) na guitarra e Renato Almeida (Ringo Starr) na bateria, apresenta neste sábado (22/4), no Grande Teatro do Palácio das Artes, o show “The Beatles tribute”.





Thiago Gentil diz que a apresentação é marcada pela “fidelidade aos arranjos originais, timbres, vozes, figurinos e até diálogos no palco. Contamos também com efeitos especiais e projeções para reviver com fidelidade cênica e sonora todas as fases da banda inglesa”.

'Costumamos usar no palco o mesmo instrumento e na mesma ordem, tocado pelo mesmo personagem no álbum. A gente estuda essa parte da discografia para que possa tocar o mais próximo do que está registrado na história' Anselmo Ubiratan, maestro







No repertório, clássicos dos fab four, como “I want to hold your hand”, “Help!”, “Yellow submarine”, “Let it be”, “Something” e “Hey Jude”, entre outros. Thiago, de 31 anos, que é o mais jovem do grupo, diz que o figurino retrata três fases diferentes dos Beatles.

Dos terninhos às costeletas

Estão representados os terninhos dos tempos do programa de TV do apresentador americano Ed Sullivan, roupas psicodélicas de “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” e “The magical mystery tour” e, finalmente, o visual do disco “Abbey Road”. Ele garante que, das abotoaduras às costeletas, nenhum detalhe é esquecido.





O maestro Anselmo Ubiratan faz parte da Hey Jude, conforme explica o guitarrista. “Ele é membro integrante e em todo show nosso ele também está. Mesmo quando não tem show com orquestra, ele está presente, pois faz a devida orquestração nos teclados, já que é um tecladista de mão cheia”, diz.





“Na verdade, ele faz o papel do George Martin e do Billy Preston e ainda ajuda nos backing vocals. Ele também faz uma participação especial no show, porque, quando a gente faz a troca de roupa, ele assume o papel de continuar com o show, fazendo algumas canções ao violão.”

• Leia também: Kiss se despede de BH com showzaço no Mineirão





Anselmo aponta que a Hey Jude preza pela fidelidade. “Então, quem for ver o show verá também instrumentos de época. Costumamos usar no palco o mesmo instrumento e na mesma ordem, tocado pelo mesmo personagem no álbum. A gente estuda essa parte da discografia para que possa tocar o mais próximo do que está registrado na história. Com a orquestra não é diferente, pois a gente procura trazer a sonoridade o mais fielmente possível ao que foi gravado com os Beatles.”





“THE BEATLES TRIBUTE”

Apresentação da banda paulista Hey Jude, neste sábado (22/4), às 21h, no Grande Teatro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: R$ 180 (inteira, plateia superior), R$ 90 (meia-entrada, plateia superior), R$ 240 (inteira, plateia 2) e R$ 120 (meia entrada, plateia 2). Mais informações: (31) 3236-7400.