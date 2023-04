Breve traz Joss Stone, Ludmilla, FBC, Alcione e Planet Hemp ao Mineirão

Joss Stone é a atração internacional do Breve (foto: Roberto Schmidt/AFP)

Neste sábado (22/4), o Breve Festival promete maratona eclética no Mineirão, com estrelas do funk, pop, samba, rap e pagode e forró. Os portões serão abertos às 14h e a festa será encerrada às cinco da madrugada de domingo.





DJ Gheist cancelou sua turnê no Brasil por motivos pessoais, informou a produção do festival, explicando também que a grade dos dois palcos anteriormente divulgada sofreu alterações devido às agendas dos artistas. Entradas custam a partir de R$ 150 (mais taxa), à venda no site Ingresse.

As atrações do Palco Breve Club serão João Nogueira x Pedro Pedro (17h), Davis (19h30), Dixon (21h30), Anotr (23h30), Tiga (1h30) e Giorgia Anguli (live, às 3h30).