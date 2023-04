Faroeste autoral de Budd Boetticher e Randolph Scott ganha mostra em BH

Gail Russel e Randolph Scott em "7 homens sem destino", clássico do western em cartaz neste sábado (22/4) (foto: Warner Bros/reprodução)

Juntos, o cineasta Budd Boetticher (1916-2001) e o ator Randolph Scott (1898-1987) realizaram sete filmes entre 1956 e 1960. Todos estão na mostra “Os faroestes de Budd e Scott”, que tem início neste sábado (22/4), no Cine Humberto Mauro. O programa vai até 1º de maio, com entrada franca. Juntos, o cineasta Budd Boetticher (1916-2001) e o ator Randolph Scott (1898-1987) realizaram sete filmes entre 1956 e 1960. Todos estão na mostra “Os faroestes de Budd e Scott”, que tem início neste sábado (22/4), no Cine Humberto Mauro. O programa vai até 1º de maio, com entrada franca.





Alter ego do espectador







Entre os títulos mais conhecidos da dupla está “7 homens sem destino” (1956), justamente o primeiro filme que realizaram juntos. Na história, antigo xerife se culpa pela morte da mulher durante um assalto e jura matar os sete responsáveis.





“Os filmes são muito parecidos, todos gravados em locações fantásticas, terrenos acidentados na Califórnia, no Arizona e no Norte do México. São filmes que vão direto ao ponto, com montagem muito precisa. Cada cena tem uma função na narrativa, algo interessante de se ver no cinema”, acrescenta Miranda, que tem entre os títulos preferidos “Cavalgada trágica” (1960).

Randolph Scott em "O resgate do bandoleiro", filme de Budd Boetticher que ganha sessão comentada na próxima quinta-feira (27/4) (foto: FCS/divulgação)





Uma das sessões dedicadas ao filme “O resgate do bandoleiro” (1957) – na próxima quinta (27/4), às 17h – será comentada pelo professor de cinema José Ricardo Miranda Jr. Na trama, após perder o cavalo em uma aposta, o personagem de Scott enfrenta desafios após pegar carona em uma carroça junto de dois recém-casados.





Além dos sete títulos da dupla, a programação da mostra inclui dois faroestes, “Seminole” (1953), de Boetticher, estrelado por Rock Hudson, Barbara Hale e Anthony Quinn, e “Pistoleiros do entardecer” (1962), dirigido por Sam Peckinpah, mas também protagonizado por Scott.



'O conjunto de filmes é muito cultuado, mas pouco visto (...) Sempre foi desejo nosso fazer esta mostra, porque as produções são sucesso de crítica e muito acessíveis para o público' Vítor Miranda, diretor do Cine Humberto Mauro





Miranda comenta que assistir à produção de Boetticher é uma forma interessante de ter um “panorama do cinema americano” do período.





“Mesmo exibindo filmes herméticos, gostamos também de mostrar produções populares, divertidas e com muita ação como estas, que fazem um registro histórico. Além disso, logo depois da mostra, vamos fazer homenagem a Godard (a partir de 3 de maio), grande admirador do cinema americano de autor, especialmente o faroeste.”

EM CARTAZ

. Neste sábado (22/4)

16h – “7 homens sem destino” (1956)

18h – “Cavalgada trágica” (1960)

20h – “Fibra de herói” (1958)





. Domingo (23/4)

18h – “Seminole” (1953)

20h – “O homem que luta só” (1959)





“OS FAROESTES DE BUDD E SCOTT”

Mostra no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Deste sábado (22/4) a 1º de maio. Entrada franca. Ingressos devem ser retirados na bilheteria uma hora antes de cada sessão. Os filmes “Entardecer sangrento” (1957) e “Fibra de herói” (1958) ficarão disponíveis na plataforma cinehumbertomauromais.com, durante o período da mostra.

Em todos os longas, Randolph Scott interpreta um homem sem muitas referências, observa Miranda. “Ele é uma figura solitária que, andando pelo mundo, encontra pessoas e adversidades. Representa um pouco o alter ego do espectador. O conceito do forasteiro será muito refinado com o cinema italiano de faroeste da década seguinte (representado pela obra de Sergio Leone) e também com Clint Eastwood.”