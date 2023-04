Nova série da franquia "Bridgerton" trata de monarcas que de fato existiram

India Amarteifio como a Rainha Charlotte e Corey Mylchreest como o Rei George, na nova série do universo "Bridgerton", que estreia em maio na Netflix (foto: Liam Daniel/Netflix/Divulgação)

A varinha de condão da superprodutora de séries Shonda Rhimes, que tem no currículo os sucessos “Grey's anatomy” e “Como defender um assassino”, foi convocada para apresentar aos assinantes da Netflix um novo enredo do aclamado universo “Bridgerton”, inspirado nos livros escritos por Julia Quinn. No próximo dia 4 de maio, os seis episódios de “Rainha Charlotte: Uma história Bridgerton” estarão disponíveis no serviço de streaming.