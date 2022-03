"Bridgerton" adota ares de programa família e reduz a carga de sensualidade

Kate Sharma (Simone Ashley) e Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) se detestam no início da trama, mas a antipatia mútua vai se converter em amor (foto: NETFLIX/DIVULGAÇÃO)

Em essência, "Bridgerton" é uma história sobre um mocinho e uma mocinha que se odeiam à primeira vista, acabam se apaixonando e, no final, serão felizes para sempre. Esse é um pacto firmado entre a escritora norte-americana Julia Quinn e seus leitores, desde que estreou a série de romances açucarados de época, 22 anos atrás. A cada volume (são oito histórias, traduzidas para 41 idiomas), novas narrativas e personagens se sucedem até o invariável happy end.









Desde então, “Bridgerton” é a série em língua inglesa mais assistida da plataforma. E a segunda temporada, com estreia nesta sexta (25/3), provavelmente atingirá grandes índices de audiência. Mas isso deverá acontecer mais pela popularidade que a série adquiriu do que pela temporada em si.





O ano 2 de “Bridgerton” tenta agradar a uma camada maior de espectadores. Virou uma série para assistir à noite com toda a família reunida. Mais casto, com muitas histórias secundárias (algumas nada relevantes) e um par central que demora (muiiito) para efetivamente se encontrar, parece uma diluição do primeiro ano.



A rainha Charlotte (Golda Rosheuvel) recebe na corte um trio de nobres indianas. As Sharma buscam um noivo para a caçula (foto: NETFLIX/DIVULGAÇÃO)



CORTE





As Sharma são três mulheres – mãe viúva e duas filhas – que chegam da Índia para que a caçula, Edwina (Charithra Chandran), encontre um marido na sociedade. A mais velha, Kate (Simone Ashley), é quem toma as rédeas de tudo.





Ela tem suas próprias razões para que a irmã, a quem superprotege, se case bem. Só que não contava que o maior pretendente de Edwina fosse Anthony (Jonathan Bailey), o visconde Bridgerton. Ele e Kate se esbarram no início da história – a antipatia mútua é imediata.





O mais velho dos oito irmãos Bridgerton, outrora beberrão e mulherengo, resolveu assumir as devidas responsabilidades. Um flashback explica como Anthony tomou para si o dever e a honra para com sua família – e por que não quer um casamento por amor. Tais questões também passeiam pela cabeça de Kate. Os dois são exatamente iguais – e chega a ser enervante a espera para que eles finalmente se encontrem.





VALORES





Depois que Penelope Featherington (Nicola Coughlan) foi revelada como a fofoqueira Lady Whistledown no final da temporada passada, grande parte de sua história continua girando em torno de esconder seu segredo.





Do elenco principal, a bem-vinda novidade é Simone Ashley, conhecida como Olivia Hanan, uma das integrantes do grupo Os Intocáveis da série teen “Sex education”, outro sucesso da Netflix. É ela quem carrega o fogo que fez com que René-Jean Page (Simon Basset) se tornasse o astro da temporada inicial.





Jonathan Bailey não tem o mesmo carisma do galã que o antecedeu. A despeito disso, há química entre os dois novos protagonistas – ainda que as poucas cenas de intimidade sejam bastante prosaicas perto do que o primeiro ano apresentou.



Enquanto Penelope Featherington (Nicola Coughlan) segue tentando esconder seu segredo, Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) continua empenhada em desvendar o mistério de Lady Whistledown (foto: NETFLIX/DIVULGAÇÃO)



ARCO “Como começamos a trabalhar remotamente, pois estávamos em lockdown, foi um longo processo”, diz Bailey, que achou fascinante a possibilidade de o seu personagem tomar o controle de sua família. “Foi muito bom explorarmos o passado de Anthony, explicando por que ele tinha um comportamento questionável. O arco do personagem é grande, há muito a ser descoberto.”





O ator, abertamente gay, afirma que sua sexualidade não foi um tema de discussão: “Pessoalmente, eu nunca escondi nada, mas a questão é complexa. Há pessoas que têm que esconder sua sexualidade para ser bem-sucedidas em grandes projetos comerciais como ‘Bridgerton’. Mas quando fui chamado para a série, isso não fez parte da conversa.”





Simone comenta que foi tranquila a transição de “Sex education” para “Bridgerton”. “Foi como uma formatura, já que de uma adolescente de 16 anos mudei para um mundo tão diferente.” Para ela, o primeiro grande momento entre Kate e Anthony se dá no segundo episódio, quando os dois competem durante uma caçada.





Com mais espaço nesta temporada do que na anterior, Nicola Coughlan afirma que Penelope Featherington está bem diferente da garota bem-humorada do início da história. “É uma jornada complicada, mas acho que ela é resultado de tudo o que passou. Foi subestimada a vida toda, colocada de lado pela própria família. Então leu muito e entendeu o poder que suas palavras (como Lady Whistledown) têm. É alguém que ainda tem que resolver muitas questões”, comenta.





“BRIDGERTON”

• A segunda temporada, com oito episódios, estreia nesta sexta (25/3), na Netflix





(foto: Instagram/reprodução)

CHRIS VAN DUSEN,

criador de “Bridgerton”





Nesta temporada há mais tramas secundárias e menos sexo. Por quê?

“Bridgerton” é uma série que muda o foco temporada após temporada. E nunca foi uma produção sobre a quantidade de cenas de sexo. Acho esta temporada tão sexy quanto a anterior, igualmente escandalosa e satisfatória. E nos olhos, nas mãos que mal se encostam, você encontra tensão sexual. Jonathan e Simone são magnéticos, a química está lá. Além do mais, nunca fizemos nenhuma cena de sexo gratuitamente – elas sempre tiveram um propósito maior.





Qual é o maior desafio de contar, ao longo de oito episódios, uma história que todo mundo sabe como vai terminar?

Um dos troféus deste gênero de história é a quantidade de conflitos. Você acompanha Kate e Anthony pé ante pé ao longo da temporada, vê o relacionamento crescer cena após cena. Ao final da caminhada, sabe que ela valerá a pena. O desafio com cada história é nunca deixar que o público preveja o que irá acontecer. Queremos trazer o inesperado. O conceito da série é ser mais do que sobre a família Bridgerton. Quero que a história seja como uma extensão do mundo, um espelho da sociedade.





O livro “O visconde que me amava” é um dos mais queridos da coleção “Bridgerton”. Como foi o processo de mudar a história criada por Julia Quinn?

Diferenças são naturais em qualquer adaptação. O importante é sempre manter a essência da história. A mudança da família Sheffield para a família Sharma (no livro, a família de Kate é inglesa, e na série, indiana) faz parte da discussão que propusemos desde o início da série. Tivemos a ajuda de vários consultores para ser autênticos e poder explorar as tradições da família. “Bridgerton” não seria “Bridgerton” se não mostrássemos o mundo como ele é. É uma história de época, com temas universais com os quais todos podem se identificar.





Se você não tiver um casal de protagonistas com química, a série não funciona. Como escalou Simone Ashley?

Fizemos uma busca na televisão, no teatro, no cinema. A diretora de elenco fez testes também na Índia. Mas, quando a Simone chegou, soubemos que tínhamos encontrado nossa Kate. Conhecia o trabalho dela em ‘Sex education’, queria que ela mostrasse diferentes camadas: fosse uma mulher forte e de opinião, mas que, ao mesmo tempo, fosse vulnerável. Por causa da pandemia, os ensaios foram via Zoom, e admito que fiquei nervoso com a possibilidade de que a química entre Simone e Jonathan não funcionasse quando fosse pra valer. Estava totalmente errado, eles foram elétricos.





O que de mais importante você aprendeu trabalhando com Shonda Rhimes?

Independentemente da série em que estou trabalhando, como criador tenho como filosofia – e isso é algo que levo para os roteiristas: não ter medo de colocar as personagens em situações inimagináveis. Ao criar tensão, você tem que resolver como eles vão sair daquilo. Mas, no fim das contas, o que faço é a TV que gosto de assistir.

Novamente com Chris van Dusen no comando, a produção continua trazendo cenários e figurinos de encher os olhos. Também mira a diversidade e enfatiza a discussão feminista. Na corte inglesa comandada por uma rainha negra (a rainha Charlotte, de Golda Rosheuvel, que vai ganhar sua própria série), uma nova família vai se reunir para o início da temporada de grandes eventos.Paralelamente, a série traz outras subtramas. As mais relevantes são comandadas por mulheres. Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), a filha rebelde do clã, continua a tentar descobrir quem é a misteriosa Lady Whistledown. Sua investigação a leva não só a um mundo bem diferente do da alta classe, como também a contestar os valores com que foi criada.