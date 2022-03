Amor e ciúmes complicam a vida do ''Garoto chiffon''

Nicolas Maury interpreta Jérémie, ator que enfrenta problemas na vida e se refugia na casa da mãe (foto: IMOVISION/DIVULGAÇÃO)

Ao final da quarta temporada de "Dix pour cent", Hervé descobre que tem mais talento para atuar do que para ser agente de atores. Com humor cáustico, o personagem garantiu uma boa dose das gargalhadas na série francesa. Hervé é o oposto de Jérémie, um ator à procura de seu grande papel. O ciúme doentio o atrapalha em tudo, principalmente em seus relacionamentos. À beira do abismo, ele deixa Paris e vai se refugiar na região de Limousin, onde sua mãe tem uma pousada.









Foi no verão de 2010 que Maury, preocupado com a relação com a própria mãe, resolveu escrever uma história sobre os dois. “Incluí também a questão do ciúme para que o filme tivesse duas linhas”, conta. Na comédia dramática, Jérémie tem um namoro com o veterinário Albert (Arnaud Valois).

CONFUSÃO O ciúme obsessivo o leva a procurar um grupo de apoio, o que não dá em nada. A gota d’água para o fim do relacionamento acontece quando Jérémie segue Albert e apronta uma confusão com o novo assistente do namorado.











Depois de perder também um papel em um filme, ele arruma as malas e vai para o colo da mãe, uma senhora sem muitos limites com o único filho. A traumática morte recente do pai complica ainda mais a situação. É nesse cenário agridoce que o personagem vai tentar se encontrar, pois tenta se preparar para uma importante audição.





Filmando “em casa”, já que nasceu na mesma região onde rodou a maior parte da história, Maury está quase todo o tempo em cena. “(Dirigir e interpretar) Foi exaustivo e interessante ao mesmo tempo. Mas, depois de uma semana, vi o processo quase como uma coreografia, pois estava muito bem acompanhado da minha equipe e de grandes atores e atrizes. Foi difícil, mas foi também um dos melhores momentos da minha vida.”





Nesta viagem, que é principalmente interna, o personagem volta ao passado, às dores da vida em família e com os colegas. A música tem papel determinante para Jérémie. Em dado momento, dubla Vanessa Paradis em “Marilyn et John”.





“Assim como no filme, amo essa música, e sempre vi a Vanessa Paradis como uma fada na minha vida.” Em outro momento, interpreta “Garçon velours”, composta por Olivier Marguerit especialmente para o filme. “Adoro canções folk e essa é sobre ver sua própria história”, diz.





Maury busca ser pessoal em seu próprio filme porque, na opinião dele, “quando você generaliza, se torna um diretor pior. Para mim, a grande qualidade de um diretor é a verdade. Tento ser o mais preciso e detalhista em cada personagem, sentimento e objeto de cena.”





A mãe do ator e diretor aprovou o filme, ele diz. “Ficou muito impressionada. Mas o que ela adorou mesmo foi ver a Nathalie Baye fazendo o papel de minha mãe. O filme acabou permitindo que a minha família fosse mais honesta com os próprios sentimentos”, diz.





Em meio a outros projetos e já pensando em um novo filme, Maury, neste momento, tem pouco a dizer sobre a continuação de “Dix pour cent”. A série, exibida entre 2015 e 2020, terminou oficialmente após a quarta temporada.





Mas foi confirmado um especial de duas horas com os personagens da agência ASK. “A questão é que todo o elenco tem que encontrar um tempo para fazer o projeto. Sabemos a história de cada personagem, mas o roteiro ainda não está pronto, então não lemos nada ainda”, comenta.





“GAROTO CHIFFON”

(França, 2020, 108min., de Nicolas Maury, com Nicolas Maury e Nathalie Baye) – Estreia no Ponteio 2, às 17h25 e 21h20.