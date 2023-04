O Kiss fez sua terceira e última apresentação no Mineirão, na noite dessa quinta-feira (20/4) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A banda Kiss se despediu de Belo Horizonte com u m show para um público de 14 mil pessoas, no estádio do Mineirã o, na noite dessa quinta-feira (20/4).É a terceira apresentação do Kiss na capital. O show de abertura foi da banda Sepultura.

Confira imagens dos principais momentos da apresentação histórica:

Ver galeria . 19 Fotos O Kiss retorna a Belo Horizonte pela terceira e última vez nesta quinta-feira (20/4) para show no Mineirão (foto: Alexandre Guzanche / EM / D.A Press )