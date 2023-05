Google faz homenagem a Alan Rickman, o Snape de 'Harry Potter'

Google faz homenagem a Alan Rickman (foto: Reprodução/Google)

A página de buscas do Google tem uma homenagem especial neste domingo (30/4). O ator e diretor inglês Alan Rickman (1946-2016), que ficou famoso por interpretar o Snape de “Harry Potter”, está estampado no Doodle - a versão interativa do logo do site.