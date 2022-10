A emocionante mensagem que viralizou após a morte do ator Robbie Coltrane, o Hagrid de Harry Potter

(foto: PA Media)

Um vídeo com uma mensagem emocionante de Robbie Coltrane sobre o legado dos filmes de Harry Potter se tornou viral após o anúncio da morte do ator, que interpretou o gigante Hagrid na saga.

"O legado dos filmes é que a geração dos meus filhos irá mostrá-los aos filhos deles. Então, poderemos vê-los daqui a 50 anos. Infelizmente, eu não estarei mais aqui. Mas Hagrid estará", disse Coltrane, em um especial da HBO gravado para comemorar 20 anos desde que a história de escrita por J.K. Rowling chegou aos cinemas.

O ator escocês morreu aos 72 anos na sexta-feira (14/10) em um hospital perto da cidade de Falkirk, na Escócia. A informação foi confirmada pela agente dele, Belinda Wright.

Wright descreveu Coltrane como um "talento único". Ela também acrescentou que seu papel como Hagrid "trouxe alegria para crianças e adultos em todo o mundo".

J.K. Rowling iniciou a série de homenagens no Twitter ao classificar Coltrane como um "talento incrível".

Os colegas de elenco — como o ator Daniel Radcliffe e a atriz Emma Watson — também recorreram às redes para homenageá-lo.

Prêmios Bafta

O papel do gigante Hagrid fez de Coltrane uma estrela internacional.

No entanto, sua reputação no Reino Unido já havia sido selada, principalmente graças ao papel como Fitz, um psicólogo forense no seriado Cracker, um dos vários personagens marcantes que ele criou.

O papel lhe garantiu o prêmio Bafta de melhor ator por três anos consecutivos, entre 1994 e 1996.

Coltrane também apareceu nos filmes de James Bond Goldeneye, de 1995, e O Mundo Não É o Bastante, de 1999.

O ator começou a carreira na comédia stand-up antes de se aventurar no cinema e na televisão, sentindo-se confortável tanto em papéis engraçados como em dramáticos.

Mais tarde, ele se rebelou contra a educação de classe média que recebeu e travou uma batalha contra o vício em álcool.

Amante de jazz

O ator, cujo nome verdadeiro era Anthony Robert McMillan, nasceu perto de Glasgow, na Escócia, em 1950.

Ele era filho da professora e pianista Jean Ross e do médico Ian Baxter McMillan.

Fã de jazz, ele adotou o sobrenome artístico Coltrane em homenagem ao renomado saxofonista John Coltrane.

Depois de saber da morte do colega, o ator Stephen Fry, que trabalhou com Coltrane na série britânica Alfresco, escreveu no Twitter: "Grande profundidade, poder e talento — hilário o suficiente para causar soluços (...) Adeus velho amigo, sentiremos mutíssimo sua falta."

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, disse que a morte de Coltrane é uma "notícia muito triste".

"Ele tinha muita variedade e profundidade como ator, de comédias brilhantes a dramas intensos. Acho que o meu favorito de todos os seus papéis foi Fitz, em Cracker", disse.

"Robbie Coltrane, lenda do entretenimento escocês, você fará muita falta. Descanse em paz", completou.

