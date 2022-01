Os atores Emma Watson e Daniel Radcliffe falam dos personagens Hermione e Harry Potter em "De volta a Hogwarts" (foto: Reprodução/HBOMax)

O clima de nostalgia permeou as filmagens da reunião que está emocionando os fãs de Harry Potter. “De volta a Hogwarts”, especial que comemora 20 anos da saga no cinema, estreou neste sábado (1º/1) na plataforma de streaming HBOMax.





Os astros dos filmes de Harry Potter dão depoimentos e comentam como é bom estar de volta ao mundo mágico da escola de magia e bruxaria de Hogwarts.“Foi fascinante encontrar todos. Foi incrível ver todos juntos dizendo: ‘Sim, eu estou muito bem'”, afirmou o ator Daniel Radcliffe, intérprete do bruxinho.O ator também comentou o sucesso do personagem e como ele mudou sua vida. “Há muitas coisas dos últimos 10 anos para assimilar. Todos os aspectos da minha vida estão conectados ao Potter. Vejo como isso significa muito para outras pessoas.Como isso faz parte da vida delas, significa muito mais agora e posso reconhecer o quão especial isso é”, disse o astro.Ruppert Grint, que deu vida ao atrapalhado Rony Weasley, revelou que os encontros com os colegas de elenco são raros. “Faz muito tempo que não os vejo”, contou.O ator falou sobre a emoção do elenco em relembrar a saga. “É uma parte muito importante de todas as nossas vidas. Estar no set e reviver tudo isso é como um sonho.”Emocionada, Emma Watson, que interpretou a inteligente Hermione Granger, comentou como filme é especial para ela. “Foi uma alegria poder reviver tudo isso. Conseguímos comemorar e desfrutar estar juntos”, disse.O sucesso da franquia impressionou a atriz. “Foi uma linda surpresa que as pessoas tenham gostado de tudo o que fizemos e de tudo o que criamos”, revelou.Tom Felton, que fez o papel de Darco Malfoy, referiu-se à distância dos colegas e à importância de Harry Potter. É um pouco estranho estar de volta. Fazia muito tempo que não os via, foi ótimo revê-los”, disse o ator. “É legal ver que a chama de Potter não será apagada tão rápido.”