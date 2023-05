Gisele Bündchen vai sozinha ao Met Gala pela primeira vez, após divórcio

Gisele na chegada ao evento, deslumbrante (foto: Mike Coppola/Getty Images/AFP)

Gisele Bündchen compareceu sozinha ao Met Gala nesta segunda-feira (1º). É a primeira ocasião em que a modelo brasileira marca presença no baile beneficente após o divórcio com Tom Brady, anunciado em outubro de 2021.

Ela apareceu no tapete vermelho do evento de moda usando um longo vestido branco, com cintura justa e uma capa felpuda com cauda longa nas costas.

O baile, que acontece mais uma vez no Museu Metropolitano de Arte de Nova York, nos Estados Unidos, homenageia este ano o estilista alemão Karl Lagerfeld, morto em fevereiro de 2019 e conhecido como o diretor criativo da Chanel.

Gisele colaborou com o designer por muitos anos, e chegou a ser o rosto do perfume Chanel n°5 quando ele era o principal nome da marca. O vestido que ela usa no Met Gala deste ano é também um tributo a Lagerfeld.

Ao chegar no evento, Gisele foi recebida com aplausos e gritos pelo público.