Data da 24ª parada do Orgulho LGBT+ de BH é confirmada

A 24ª edição da parada do Orgulho LGBT+ de Belo Horizonte tem data confirmada: 9 de julho. O Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (CELLOS) informou nas redes sociais, nesta sexta-feira (12/5), que horários, local e programação serão divulgados em breve.

“Acabou o suspense! Junte-se a nós nesta celebração da diversidade, da igualdade e de todos os direitos conquistados até hoje. A Parada do Orgulho LGBT é um ato de resistência, onde todes são bem-vindes para mostrar seu apoio à comunidade LGBT e luta pelos direitos e respeito”, escreveu.

Em 2022, a 23ª edição do evento foi celebrada na Praça da Estação , no Centro de Belo Horizonte, e reuniu milhares de pessoas nas ruas, em novembro. Este foi o grande retorno da Parada do Orgulho da capital mineira após dois anos paralisados pela pandemia de COVID-19 e teve como tema “Orgulho de ser. Resistir para vencer”.