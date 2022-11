Fuad vai à parada LGBT: 'Orgulho do que está sendo feito hoje'

Em conversa com a imprensa, Fuad disse estar 'muito alegre' com a sua participação no evento (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA PRESS)





Em conversa com a imprensa, Fuad disse estar “muito alegre” com a sua participação no evento.



“Uma coisa dessas aqui, é Belo Horizonte mais feliz. Reunimos aqui 150 mil pessoas todas alegres, felizes e defendendo uma causa, um estado, e a diversidade. Belo Horizonte está de parabéns. Eu realmente espero que todos os belo-horizontinos se orgulhem do que está sendo feito hoje”, afirmou o prefeito.





Prefeito discursou na parada LGBT (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA PRESS)



Fuad ainda relembrou que a parada, apesar de ser uma festa, é um ato político em defesa dos direitos LGBTIA+ e citou um artigo do jornal Estado de Minas sobre a festa. “Quem ama um igual, não é marginal. Você pode amar as pessoas independente de qualquer coisa. Aqui é um movimento de afirmação. A sociedade precisa reconhecer os direitos LGBTQIA . Somos todos iguais. O fato da minha orientação sexual ser uma, não me difere de ninguém”, disse.





Fuad ainda falou sobre a casa de acolhimento LGBTIA que será lançada no aniversário de Belo Horizonte. Para o prefeito, essa é uma demanda antiga e que é necessária.



A 23ª Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte leva milhares de pessoas para a Praça da Estação, na Região Central da capital (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA PRESS)

Parada reúne milhares A 23ª Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte leva



A 23ª Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte leva milhares de pessoas para a Praça da Estação, na Regiao Central. A edição deste ano tem como tema 'Orgulho de ser. Resistir para vencer'.



“A expectativa para hoje é que seja uma parada alegre, festiva, de reencontros. Com o espírito renovado de que temos esperança pela frente”, disse Maicon Chaves, presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos-MG).

O prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD) compareceu na 23ª Parada do Orgulho LGBT, neste domingo (6/11), na Praça da Estação. Milhares de pessoas participam do evento, que ficou quase dois anos sem ser realizado por causa da pandemia de covid-19.