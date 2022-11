Parada do Orgulho LGBT reúne milhares de pessoas na Praça da Estação

A Praça da Estação ficou repleta de pessoas para assistir as atrações da Parada do Orgulho LGBT

A 23ª Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte leva milhares de pessoas para a Praça da Estação, na Região Central da capital. O domingo de sol anima os participantes, que começaram a chegar ao local no fim da manhã deste domingo (06/11).

O evento foi retomado após dois anos de pandemia e a edição deste ano tem como tema 'Orgulho de ser. Resistir para vencer'.

“Depois de dois anos sem ocuparmos as ruas, o espaço, a cidade, por causa da pandemia, voltamos com toda a força. É importante dizer que a cidade é para todas, todos e todes. Nós LGBTQIAPN + precisamos ocupar todos os espaços da cidade, à luz do dia, à noite, no horário que quisermos”, disse Maicon Chaves, presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos-MG).