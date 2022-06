Klara Castanho: artistas se posicionam após atriz revelar estupro

No início da noite deste sábado (25/6), a atriz Klara Castanho veio a público contar que sofreu um estupro e engravidou em decorrência do crime.

Klara, que tem 21 anos, optou por colocar o bebê para adoção. O nome da atriz ficou em “alta” no Twitter depois que a youtuber Antonia Fontenelle disse em uma live que "uma atriz global de 21 anos teria engravidado e doado a criança'' e que “não quis olhar no rosto da criança”.

Apesar de Fontenelle não ter dito o nome de Klara, rapidamente os usuários fizeram a associação.

O humorista Rafael Portugal disse em uma rede social que deseja todo amor para Klara.

A influenciadora digital Lorrane Silva, também conhecida como Pequena Lô, disse que ficou triste ao ler o relato da atriz.

Jessilane Alves, ex-participante do Big Brother Brasil 22, também se posicionou dizendo “respeito a todas as mulheres que, dia após dia, sofrem vários tipos de violência”.

Paolla Oliveira comentou no post em que a atriz publicou a carta lembrando o papel que representaram.

“Filhota, você é muito especial e eu estarei sempre ao seu lado. Você é maior do que qualquer um ou uma que queira se promover ou promover o ódio com o seu nome”, escreveu Paolla.

Em outra rede social, a atriz Pathy de Jesus e as atletas Bianca e Branca Feres também se posicionaram mandando “todo amor” para Karla.

Isabella Fiorentino disse que a atriz é uma “menina maravilhosa”.

O que diz a lei sobre estupro no Brasil?

De acordo com o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 213 , na redação dada pela Lei 2.015, de 2009, estupro é ''constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.''





No artigo 215 consta a violação sexual mediante fraude. Isso significa ''ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima''





O que é assédio sexual?

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.





No parágrafo 1º do mesmo artigo, a condição de vulnerável é entendida para as pessoas que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possam se defender.





Penas pelos crimes contra a liberdade sexual

A pena para quem comete o crime de estupro pode variar de seis a 10 anos de prisão. No entanto, se a agressão resultar em lesão corporal de natureza grave ou se a vítima tiver entre 14 e 17 anos, a pena vai de oito a 12 anos de reclusão. E, se o crime resultar em morte, a condenação salta para 12 a 30 anos de prisão.





A pena por violação sexual mediante fraude é de reclusão de dois a seis anos. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.





No caso do crime de assédio sexual, a pena prevista na legislação brasileira é de detenção de um a dois anos.





O que é a cultura do estupro?





O termo cultura do estupro tem sido usado desde os anos 1970 nos Estados Unidos, mas ganhou destaque no Brasil em 2016, após a repercussão de um estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro. Relativizar, silenciar ou culpar a vítima são comportamentos típicos da cultura do estupro. Entenda.