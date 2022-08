Jantar do BrazilFoundation superou as expectativas

Mauro Tunes e Lilian com Marilu Araújo (foto: Florence Zyad/divulgação)







Ainda sobre o jantar do BrazilFoundation, o resultado do evento superou as expectativas, e ao todo foram arrecadados R$ 3 milhões. Outro ponto que precisa ser destacado é o jantar em si. Massimo Bataglin – leia-se Club do Chef – está de parabéns pelo menu que criou e serviu, foi um verdadeiro menu gastronômico de degustação. A entrada foi um delicado tortellini de lagosta, a sequência de pratos principais começou com um peixe no vapor à moda “Bulhão Pato”, seguido de um pato confit com laranja e arrematado por um risoto de arroz negro com castanhas do Brasil, tâmaras e gremolata. A sobremesa fechou o serviço. O chef Massimo convidou o empresário Renato Zago para ajudá-lo na cozi- nha. A mesa de café, com muitos doces e minibolos, foi assinada pela confeiteira Mariana Laender.





ARQUITETURA

e decoração





Semana passada, foi lançado o volume 2 do belo livro “Arquitetura e decoração Ícones”, na Casadorada, um espaço exclusivo que reúne o melhor do luxo em decoração, moda feminina e infantil, adornos e utilitários para casa, aberto recentemente no Cidade Jardim. A arquiteta e designer de interiores Lais Albergaria foi a anfitriã do elegante coquetel, ao lado do marido, Célio Soares, pois está no livro, apresentando uma bela casa decorada por ela, em Nova Lima. A proprietária do espaço é a paulista Afonsina Megale, que estava

presente com o marido Antônio Galvão Júnior.





ANIVERSÁRIO

petit comitê





Uma das mulheres mais queridas na área do turismo, Vania Hadad Myrrah fez aniversário na última terça-feira, e comemorou a data oferecendo um almoço, no Gero, para as amigas mais íntimas e família. Tarde mais que agradável. Entre as presenças estavam a mãe, Beatriz, a irmã Maria Helena e a sobrinha Isabella Hadad. No time das amigas, Juliana Boechat, Patrícia Nicácio, Adriana Vasconcelos, Valéria Junqueira, Klaucia Badaró, Sibele xx e Iara Andrade.





AUTOMÓVEL CLUBE

97 anos





O Automóvel Clube e Minas Gerais completa 97 anos e a diretoria está organizando um grande jantar dançante na próxima sexta-feira, 26, às 21h, para comemorar a data. A festa ocupará os salões Dourado e Príncipe de Gales. O menu será todo preparado pelo bufê do clube, e as bebidas estão inclusas. Como atrações musicais, shows da cantora Paula Sette, do cantor Guilly Castro e ainda os Djs Carlão Santos e Alejandro Garcia. Os ingressos estão à venda pelo Sympla, e podem ser adquiridas mesas ou ingressos avulsos, que custam R$ 250 para sócios e R$ 270 para não sócios. Traje esporte fino. Mais informações pelo WhatsApp (31) 97515-5515.





VIDA

ativa





Você já parou pra pensar o que faz alguém chegar feliz aos 100 anos? Boa saúde, sem dúvida, é um fator essencial. Mas será que é só isso? Iris K. Bigarella, de 98 anos, lança seu olhar instigante e provoca muitas reflexões importantes no livro que acaba de escrever, "Chegando feliz aos cem anos – História de uma apaixonante jornada", contando sua história de vida.

CURSOS

on-line





A Faculdade Unimed e a Cesar School fizeram uma parceria e acabam de lançar oito cursos on-line de curta duração. O objetivo é atender o público das áreas de saúde, gestão e cooperativismo que está em busca de conteúdos voltados para as áreas da inovação, cultura ágil e transformação digital. Os cursos são design estratégico, métricas ágeis, tech for non techies, direito no tempo de dados, processo e inovação nas organizações, cultura e pessoas, tecnologias habilitadoras e impacto dos dados e novos modelos de negócio.





EXPOSIÇÕES

na cidade





Leila Gontijo abriu na terça-feira, em sua DotArt Galeria, a exposição “Guirlanda para a lua” com trabalhos do artista plástico Cadu.





A Galeria de Arte do Centro Cultural do Minas Tênis Clube apresenta pela primeira vez a mostra “Desnorte”, do fotógrafo paulista Bob Wolfenson. A exposição é uma leitura dos deus 50 anos de carreira e apresenta cerca de 120 imagens produzidas por ele, divididas em retratos, fotos de moda, polaroides, fotos de viagens turísticas e de viagens em busca de locações, anotações fotográficas e álbum de família. Visitação até 23 de outubro, com entrada franca, de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 11h às 19h.

FEIRA DE ARTESANATO

sem segurança e fiscalização





O episódio do roubo da atriz Versa Fischer na feira de artesanato da avenida Afonso Pena, acabou por revelar a situação caótica do lugar. Não é apenas no quesito de segurança, mas também no de fiscalização. A saber: os expositores tradicionais denunciam que os camelôs das redondezas estão invadindo o ambiente, ameaçando os expositores autorizados que reclamam disso e, acintosamente, levam seus produtos para junto das barracas. Os fiscais não tomam providencia alguma. E mais: depois que flexibilizaram os tipos de produtos ali, muitos estão vendendo quinquilharias ‘made in China’ como se fossem artesanato mineiro.

JANTAR

musical





A dinâmica Lilian Furman já marcou para o dia 15 seu jantar de setembro. Será na Cantina Província de Salerno, às 20h30. O menu foi assinado pelo chef Bruno Peluso e traz de entrada arancini e creme de siri gratinado. Como opção de pratos principais, paella veneziana, fetuccine com proseco e panceta, nhoque ao molho de gorgonzola e rúcula ou braciola com cuscuz de San Marco. Na sobremesa, mousse floresta negra.









FIGURINOS

Clube da Esquina





O musical “Clube da Esquina – Os sonhos não envelhecem”, baseado no livro homônimo, de Márcio Borges, com direção de Dennis Carvalho, estreou na última quarta-feira. O espetáculo mostra a potência da canção mineira ao recontar a história dos sete músicos que se reuniam nas décadas de 1960 e 70, no cruzamento das ruas Paraisópolis e Divinópolis, no bairro Santa Tereza. Marília Carneiro assina os figurinos, criados a partir de ampla pesquisa sobre a época, e explorou acessórios como bonés e echarpes na maioria dos personagens. A pedido do diretor, Marília repetiu uma das roupas do figurino de 'Elis – O musical', em uma homenagem à cantora. O espetáculo fica em cartaz no Sesc Palladium até 28 de agosto.









CICLONES

turismo afetado





Quem chegou do sul do país, relata momentos de tremendo susto na Serra Gaúcha por causa de ciclone que derrubou telhados e mais – principalmente no circuito Canela \ Gramado. Aliás, esses fenômenos estão cada vez mais frequentes, prejudicando o turismo da região. O caso mais notório e recente foi um vendaval em Santa Catarina, que derrubou a balsa-bar do empresário Álvaro Garnero. Outros relatos de acidentes sérios também foram registrados. É a mudança climática afetando o dia a dia do planeta.

PRIMA-VERAS

em dança





A bailarina, coreógrafa e fundadora da Quik Cia de Dança Letícia Carneiro estreia o espetáculo solo “Prima-Veras”, com direção da premiada coreógrafa paulista Lu Favoreto. A montagem evoca o tempo das estações relacionado aos ciclos da vida, para uma reflexão sobre o processo de envelhecimento da mulher. Letícia, que foi bailarina do Grupo Corpo por 12 anos, trabalha a dança contemporânea na perspectiva da improvisação como resultado cênico, enraizado na relação corpo, som e movimento. As apresentações serão em 27 e 28 (sábado, às 20h; e domingo, às 19h), no Teatro Marília.





ENCONTROS

com o Patrimônio





O programa da Casa Fiat de Cultura “Encontros com o Patrimônio”, que aborda as tradições culturais de Minas, faz hoje, às 11h, edição especial com o pesquisador e violeiro Chico Lobo, no canal do Youtube. Chico Lobo vai conversar com o público sobre os "Saberes, linguagens e expressões musicais da viola de Minas Gerais", reconhecidos como patrimônio imaterial em 2018. Os outros seis bens culturais de natureza imaterial registrados pelo IEPHA também serão abordados no bate-papo, que será conduzido pela historiadora e educadora do Programa Educativo, Ana Carolina Ministério. A participação é gratuita, com inscrição pela Sympla (bit.ly/EncontrosPatrimonioImaterial).





Novo espaço

bem brasileiro





Rafael Alves e o sócio Felipe Nairon inauguraram ontem sua loja Kami'Ywa Design Autoral Brasileiro, no Belvedere. O novo espaço terá somente itens brasileiros como mobiliário, utilitários, esculturas etc, e principalmente produções dos povos indígenas da região do Xingu. Além dessas peças, a dupla fará um resgate de objetos e quitutes que contam uma história. Uma das delicias que já está garantida é a famosa cocada que Beatriz Borges da Costa fazia. Agora, a iguaria será produzida pela neta Alessandra Gualberto, que recebeu a receita da avó. Por falar em Alessandra, ela está dividindo seu tempo entre Brasília – onde mora e é advogada –, e BH onde atua com sua empresa Eu, Caramelo, que tem sido grande sucesso.





GUEDES

gesto republicano





A guerra em que se transformou a eleição deste ano, acabou por eliminar ate os requisitos mínimos de civilidade. Um exemplo foi o climão tenso na posse do ministro Alexandre Moraes no TSE, onde os grupos adversários mal se olharam. A exceção ficou por conta do ministro Paulo Guedes, que fez questão de cumprimentar Lula – que respondeu se levantando para abraçá-lo. E isso tem razão de ser: com sua formação mineira (passou infância e adolescência em BH) e cosmopolita por vocação, o ministro da Economia não se deixou contaminar pelo senso de relações truculentas do seu grupo atual. O seu espírito republicano prevaleceu.

SAÚDE

profissionais em alta





O caso de bebês transferidos de hospitais do interior para BH, por falta de médicos para atendê-los, é apenas a ponta de um problema gravíssimo. Não há médicos suficientes no país. A falta de infraestrutura na maioria das escolas de medicina, o alto custo dos cursos, poucas vagas na universidade pública e a atração por outras profissões (como tecnologia e meio ambiente) está provocando esse buraco na saúde publica – e até na rede privada. E pior: o nível geral dos recém-formados deixa a desejar. E tem mais: com o novo piso salarial para os enfermeiros que o governo federal liberou (obrigatório só para os hospitais particulares, diga-se) as demissões serão inevitáveis. Resumo: nossa saúde está mais doente do que se imaginava.

POR AÍ...





Na última semana, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais se movimentou com a posse da nova diretoria, eleita para o triênio 2022 / 2025 e presidida pelo médico José Carlos Serufo. Fato notado foram os inúmeros cumprimentos e aplausos direcionados à professora Márcia Duarte dos Santos, coordenadora das ações culturais nos últimos três anos. Durante a pandemia, com a criação do canal IHGMG Virtual no Youtube, o Instituto passou a ter uma audiência de milhares de espectadores ao entregar novas e interessantes atividades sobre a história de Minas.





A Copa do Mundo no Catar já está mexendo com a vida dos brasileiros. Um exemplo é a iniciativa dos organizadores da Feria Nacional de Artesanato (programada para novembro e dezembro, no Expominas, em sua 33ª. edição) que colocarão telões no ambiente – para não perder o cliente e nem os jogos. Não só lá, mas tudo que coincide com a data da Copa terá ajustes.





As comidas tradicionais do norte do país (Amazonas e Pará) são raríssimas por aqui. Ou pelo menos era assim, pois parece que nossos chefs estão descobrindo esses temperos – que vão além do ‘pato com tucupi’. No descolado Mercado Novo, o restaurante ‘Tupis’ colocou o pirarucu e afins no seu cardápio – vindos diretamente da região. É um sucesso.





Nem bem descansou da ‘Modernos, Eternos’, Josette Davis abriu a mostra ‘Morar Mais’ que vai até setembro em uma casa do bairro Cidade Jardim. Como sempre, o conceito é assinalar o luxo acessível na decoração.