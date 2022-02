Iza Lourença afirma ser alvo de ataques de colega da Câmara (foto: CMBH)

Pelo menos 13 capitais brasileiras, entre elas Belo Horizonte, registraram, no sábado passado (5/2) manifestações por justiça pela morte do congolês Moïse Kabagambe, assassinado em 24 de janeiro, e contra o racismo e xenofobia existentes no Brasil. A vereadora de BH Iza Lourença (PSOL) curtiu e comentou postagens dos atos realizados na capital mineira, entre eles um carrossel que continha uma foto do vereador Nikolas Ferreira (PRTB) em chamas.