O Museu do Holocausto, em Curitiba, mostra as atrocidades cometidas pelo nazismo (foto: Museu do Holocausto/Reprodução)







A comunidade judaica no Brasil reagiu duramente às declarações do youtuber e apresentador Monark, que, durante entrevista no podcast Flow, defendeu a existência de um partido nazista no país reconhecido pela lei. "Acho que deveria existir um partido nazista, reconhecido pela lei", disse.





No entanto, apesar de um partido nazista se basear em um discurso do ódio, a proposição de Monark foi apoiada pelo deputado Kim Kataguiri (Podemos), que também participou do programa.

O nazismo foi um sistema político que estava na base ideológica do Holocausto, capítulo nefasto na história da humanidade que resultou na morte de 6 milhões de judeus.



Tabata defendeu que a existência de um partido nazista não representa a liberdade de expressão, como foi defendido por Monark e Kim, mas, sim, a propagação de um discurso de ódio contra grupos sociais.

A Constituição Federal de 1988, no artigo 3°, determina que não pode haver a manifestação de preconceito baseada na origem, raça, sexo, cor e idade. O direito à liberdade de expressão não pode ferir o direito de existência do outro.



Dessa forma, não se pode propagar discurso de ódio ferindo a dignidade de grupos como se isso fosse apenas a livre expressão da opinião.





Nas redes sociais, o perfil Judeus pela Democracia manifestou a insatisfação. "Ideologias que visam a eliminação de outros têm que ser proibidas. Racismo e perseguições a quaisquer identidades não são liberdade de expressão!"

Ideologias que visam a eliminação de outros têm que ser proibidas. Racismo e perseguições a quaisquer identidades não são liberdade de expressão.@tabataamaralsp perfeita na resposta, mas um detalhe: nazismo é contra a existência não só de judeus, mas de todos os "diferentes" pic.twitter.com/jfVHhYf3Hr %u2014 Judeus pela Democracia - Oficial (@jpdoficial1) February 8, 2022





O perfil destacou a resposta da deputada. "Tabata perfeita na resposta, mas um detalhe: nazismo é contra a existência não só de judeus, mas de todos os 'diferentes'".





A diretora de comunicação do Museu Judaico, Marilia Neustein, postou nas redes sociais os preconceitos ditos em relação aos judeus.

A diretora de comunicação do Museu Judaico Marilia Neustein postou nas redes sociais os preconceitos ditos em relação aos judeus. O apresentador Benjamin Back também se manifestou contrário a Monark e ao deputado Kim Kataguri. Disse que não participaria do podcast e pediu para que o episódio em que participou seja retirado do a

O apresentador Benjamin Back também se manifestou contrário a Monark e ao deputado Kim Kataguiri. Disse que não participaria do podcast e pediu para que o episódio em que participou seja retirado do ar.