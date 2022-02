Professores LGBT são demitidos por ficarem noivos e alunos paralisam escola

Alunos protestam contra demissão de professores LGBT, em Seattle (foto: Twitter/Reprodução ) Em Seattle, nos Estados Unidos, centenas de estudantes do ensino médio paralisaram as aulas em protesto à demissão de dois professores. Ambos anunciaram à direção que se casariam com pessoas do mesmo sexo e, sem seguida, perderam o emprego na Kennedy Catholic High School.









Inicialmente, a escola afirmou que a demissão foi voluntária. A declaração foi desmentida por ambos, que relataram terem sido coagidos a deixar o emprego.





"Amor é um direito humano", diz um dos cartazes (foto: Twitter/Reprodução )





“Não foi uma coincidência. Tanto que Paul foi pressionado a se demitir logo após voltarmos de nossa viagem à Disneylândia, onde ficamos noivos”, disse Sean Nyberg, noivo do professor, em entrevista ao portal Bored Panda.





Para a escola, “se o estilo de vida do professor for incompatível com os valores morais católicos ou se sua conduta estiver em desacordo com o ensino católico, eles poderão ser demitidos”. O posicionamento, de evidente cunho conservador, foi divulgado após a repercussão do caso.





Protesto









Corredores, salas de aula e frente da escola foram ocupados pelos estudantes (foto: Twitter/Reprodução )

“Seria aplicado se um professor se divorciasse e se casasse novamente? Ou teve filhos fora do casamento?”, questionou Erika Dubois, mãe de um dos alunos, que se juntou ao filho no protesto. Dubois não foi a única. Dezenas de pais foram à escola em apoio a paralisação e contrários às demissões.





“Eu sou gay, o que vem em seguida? Eu vou ser expulso”, escreveu outro estudante em seu cartaz. A demissão preocupa familiares: “Triste com a mensagem que isso envia aos estudantes LGBTQ. Nós amamos e aceitamos você, mas não podemos empregá-lo”, completou Dubois.





Paul e Michelle receberam diversas propostas de trabalho em outras escolas, mas aguardam uma resposta da escola católica quanto à demanda dos alunos.

Paul e Michelle foram demitidos por anunciar casamento com pessoas do mesmo sexo (foto: Twitter/Reprodução )

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.