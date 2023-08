Governador da Flórida acaba com programas de diversidade da Disney

1156

Ron DeSantis, governador da Flórida e candidato à presidência (foto: Sergio Flores/AFP) Ron DeSantis, governador do estado da Flórida e candidato à presidência dos Estados Unidos, desmantelou as políticas de contratação inclusiva na terça-feira (1) no concelho do Distrito de Supervisão de Turismo da Flórida Central, que supervisiona o Walt Disney World.





Em comunicado, o concelho afirmou que seu comitê de diversidade, equidade e inclusão seria eliminado, assim como todas as funções de trabalho relacionadas a ele. Também foram eliminadas iniciativas remanescentes da época em que o distrito era controlado por apoiadores da Disney, que concediam contratos com base em metas de paridade racial ou de gênero.

O recém-nomeado administrador distrital, Glenton Gilzean, disse à Associated Press que acreditava que estas iniciativas eram ‘ilegais’ e ‘anti-americanas’.





DeSantis e sua batalha contra a Disney





A contínua briga entre Ron DeSantis e a Disney começou no segundo semestre de 2022, após o então CEO da companhia, Bob Chapek, se posicionar publicamente contra a lei ‘Don’t Say Gay’, que proíbe as escolas da Flórida de abordarem temas como orientação sexual ou identidade de gênero.





Em abril, a empresa abriu um processo contra o governador, acusando-o — e outras autoridades estaduais — de ‘uma campanha implacável de retaliação governamental’. Já no mês de maio, a Disney expandiu o processo contra a DeSantis, afirmando que o republicano intensificou sua ‘campanha de retaliação’ contra eles, ao agir para dificultar o desenvolvimento de parques.

