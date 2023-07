Igreja pró-LGBT é incendiada após aparecer em vídeo de YouTuber de direita

1156

Uma igreja pró-LGBTQIAPN+ foi incendiada no último domingo (23/7), pouco tempo depois de aparecer em um vídeo do YouTuber Bo Alford, também conhecido como Bodittle. No vídeo em questão, entitulado “Nós agimos como LGBT em uma igreja LGBT”, Bo, seu amigo YouTuber Cassady Campbell e um outro homem foram à Community Unitarian Universalist Church, localizada em Plano, no Texas, EUA, e “fingiram ser LGBT”.





Nas palavras do grupo, eles pretendiam “testar” a teologia da igreja e expor “falsos missionários” ao perguntarem à congregação sobre suas crenças. Ao final do vídeo, que bateu mais de 200 mil visualizações, mas não está mais disponível para o público, eles se reúnem em frente à fachada da igreja e pedem aos inscritos para que “rezem por essas pessoas”, chamando o local de “pagão e satânico”.





De acordo com as autoridades, uma pessoa que passava em frente à igreja avistou chamas vindo da porta principal da igreja e acionou a emergência. As chamas foram contidas rapidamente e não houve feridos.





O que diz a igreja

Nas redes sociais, a Community Unitarian Universalist Church chamou o incidente de “ataque com bomba incendiária”, afirmando que um objeto com componentes químicos inflamáveis foi jogado ou deixado em frente à porta do prédio principal da igreja, o que causou o incêndio.

A igreja também associou o vídeo de Bo Alford ao crime. “Funcionários da igreja já estão revisando a segurança do local e trabalhando em conjunto com o departamento de polícia de Plano desde a intrusão de um grupo de ódio ao prédio da igreja durante e após o culto de domingo no dia 25 de junho. [...] A comunidade da igreja pede por apoio e preces neste momento em que lidamos com o impacto desse incidente”, escreveram.





O que diz o Youtuber

O Youtuber Bo Alford negou qualquer envolvimento no incêndio e a polícia não sugeriu ligação direta entre ele, os amigos, e o incidente. Em nota, ele afirma que “primeiro, e acima de tudo, direciono minhas preces a todos os atingidos pelo incêndio. Sobre as acusações, afirmo que meu canal [no YouTube] espalha a palavra de Jesus e seu amor por nós. Se assistir ao vídeo, verá que os membros da igreja não têm nada a dizer além de coisas boas sobre nós. Adoraram conversar com a gente e ainda nos abraçamos. O fato de estarmos sendo rotulados como um grupo de ódio e associados a esse incêndio de qualquer maneira é horrível”.





Em suas redes sociais, Alford se descreve como “Youtuber Crente em Cristo/Boxeador/Pro Lib Troller”. Ele frequentemente leva convidados em seus vídeos para atacar cidadãos política e socialmente liberais, focando em membros da comunidade LGBTQIAPN +.





Em seu vídeo mais recente relacionado à pauta LGBTQIAPN+, ele entra em uma igreja progressista em Nashville, Tennessee, nos EUA, e discute com o pastor, que depois o procurou para impedir a publicação do vídeo.

De acordo com o departamento de polícia local, o caso está sendo investigado como “incêndio criminoso intencional”, mas não há confirmação se foi, de fato, um ataque motivado pelo ódio. A polícia está trabalhando em conjunto com o departamento de bombeiros.