EUA: polícia é acionada após menino com autismo usar banheiro com a mãe

Ainda na ação judicial várias alegações foram feitas como discriminação, negligência, sofrimento emocional intencional e um ambiente hostil à deficiência (foto: Reprodução/Pixabay)

Uma mãe e seu filho, de 15 anos, que é autista foram expulsos de um cinema em Monmouth County, no estado de New Jersey. O fato em 16 de junho ocorreu quando os dois estavam no cinema para assistir a animação da Disney, Elementos.









Leia também: O que é autismo? Entenda o Transtorno do Espectro Autista (TEA) Ainda na ação judicial várias alegações foram feitas como discriminação, negligência, sofrimento emocional intencional e um ambiente hostil à deficiência. Segundo os autos, o gerente do cinema se aproximou do corredor do cinema e começou a proferir "comentários descaradamente discriminatórios", incluindo um que "um homem já crescido não deve estar no banheiro feminino" e que "não era um banheiro transgênero".

O advogado que defende Gallinaro e sua família, R. Ramen McOmber, disse que o comportamento do gerente foi "ultrajante e ilegal". Ele ainda disse que o filho de Christine ficou "traumatisado por uma conduta descaradamente discriminatória simplesmente por precisar usar o banheiro". Nem o gerente do cinema ou ao menos a rede de estabelecimentos quis se pronunciar sobre o assunto.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.