Casal homossexual sofre tentativa de linchamento em Sergipe

Um casal homossexual sofreu uma tentativa de linchamento no último domingo (23/7), em Nossa Senhora do Socorro, no estado de Sergipe.

Tudo começou na sexta-feira (21/7), quando o casal — que não foi identificado — discutia em sua casa. Segundo relatos à TV Atalaia, um homem estava do lado de fora observando a discussão.

Ao perceber a presença do homem, um deles saiu de casa e questionou o que ele estaria fazendo. O agressor avançou em uma das vítimas, mas foi apartado pelo outro membro do casal.

No domingo, o agressor retornou à residência do casal, mas, desta vez, não estava desacompanhado. Segundo as imagens das câmeras de segurança, a emboscada reuniu cinco pessoas, que aguardavam o casal chegar do trabalho.