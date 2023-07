Silvetty Montilla, maior drag queen do Brasil, fará apresentação em BH

Em trinta anos de carreira, Silvetty Montilla já teve participações no teatro, TV e cinema (foto: Reprodução/Redes sociais)

Para comemorar sua reabertura, a Prime Hall, balada LGBTQIA+ localizada no Bairro Floresta, trará a paulistana Silvetty Montilla, que trabalha como drag queen há mais de três décadas, sendo considerada a maior do país. O evento acontecerá no dia 11 de agosto, e a data da venda de ingressos será divulgada nas redes sociais da casa noturna.