Morre Darcelle XV: a Drag Queen mais velha do mundo

Darcelle Xv, nome artístico de Walter Cole, morreu aos 92 anos no Oregon, EUA (foto: Reprodução/Instagram)



A Drag Queen mais velha do mundo, Darcelle XV, morreu na última semana aos 92 anos em Oregon, Estados Unidos. As drag queens do RuPaul's Drag Race, Bosco, Kerri Colby e Mauhem Miller prestaram homenagem à artista e sua importância na luta contra o preconceito.













Rua é renomeada por fãs de Darcelle XV em homenagem (foto: Mark Graves/The Oregonian)

A rua onde se localiza o Darcelle XV Showplace, um dos shows de drag mais antigos do mundo, teve seu nome alterado para Rua Darcelle XV temporariamente em homenagem à artista.

Vida e legado

Walter W. Cole, que dava vida à Darcelle, nasceu no estado de Oregon em 1930. Serviu no Exército Americano, especificamente na Guerra da Coreia, até o final da década de 50, quando voltou aos Estados Unidos para viver com a esposa e dois filhos.





Com o dinheiro que guardou do serviço nas forças armadas, comprou um café, que depois se tornaria um clube de jazz. Em 1967, durante a renovação urbana de Portland, Walter comprou um estabelecimento que se tornaria Darcelle XV Showplace, um dos shows de Drag mais antigos do mundo.

Dois anos depois, nasceria Darcelle, homenagem à atriz francesa Denise Darcel.. Aos 37 anos, Walter se vestiu como drag pela primeira vez, se assumiu como gay e se separou da esposa para viver com o diretor artístico Roxy Neuhardt .





Ao longo dos anos, Darcelle e o Showplace tornaram-se parte da cultura de Portland. Em 2011, recebeu o prêmio Spirit of Portland da cidade, e no mesmo ano Cole e Sharon Knorr publicaram suas memórias, “Just Call Me Darcelle” (apenas me chama de Darcelle, em tradução livre).



Em uma entrevista de 2018 para o portal Insider, Darcelle disse que sua maquiagem leva apenas "10 minutos" para ser aplicada. “Estou no ramo há 51 anos, então faço a mesma maquiagem”, disse ela, “É a minha marca registrada”, completou .









Em 2016 Darcelle XV foi reconhecida pelo Guinness Book como a drag queen mais velha do mundo em atividade, aos 85 anos e 273 dias. No ano de 2020, o Darcelle XV Showplace entrou para o Registro Nacional de Lugares Históricos, tornando-se o primeiro local no Oregon a ser indicado especificamente por sua importância na história LGBTQ+.