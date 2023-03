Discurso de ódio: homem confunde neurodiversidade com LGBTQIA+ e viraliza

Homem viralizou após confundir vaga de carro para pessoas neurodiversas com símbolo LGBTQIA+ (foto: Redes sociais/Reprodução) Um homem viralizou nas redes sociais com um discurso de ódio após confundir a sinalização em uma vaga de carro para pessoas neurodiversas – ou seja, com diferenças de neurocognição – com a diversidade sexual expressa na sigla LGBTQIA+. A gravação foi feita na área de estacionamento de um shopping em Palmas, no Tocantins. Enquanto filma, ele faz ataques homofóbicos e finaliza com críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Em comunicado, a Secretaria Estadual LGBT do Partido dos Trabalhadores do Tocantins disse que “ato desse nível contra a comunidade LGBTQIA ” está atrelado ao “forte sentimento de desprezo” que parte da sociedade nutre por esse segmento da população.





“Vistos como desiguais e inferiores, nos tornamos alvos frequentes daqueles que se sentem superiores. Entendemos que é através da construção de um projeto de educação não ‘heterossexista’, não racista, laica e que lute pelo fim do fundamentalismo religioso que esta sociedade será modificada”, diz trecho do comunicado. Leia na íntegra no fim da reportagem.

Vale dizer que as pessoas neurodiversas estão amparadas pela Lei 12.764, desde 2012, que determina a aplicação de políticas públicas com a finalidade de garantir direitos a esse segmento da população.

As variações cognitivas abarcadas pela neurodiversidade compreendem pessoas com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH); autismo, que se manifesta por meio da dificuldade de convívio social, comportamento repetitivo e, em alguns casos, ansiedade e TDAH; dislexia, sendo caracterizada pela dificuldade de aprendizagem, leitura e escrita; e dispraxia – um transtorno neurológico de coordenação motora.

Nota da “Secretaria Estadual LGBT”

"Em decorrência de um vídeo que circula em redes sociais (LGBTFOBICO) sobre uma vaga de estacionamento do Palmas Shopping destinado às pessoas NEURODIVERSAS, com autor não identificado.

Ato desse nível contra a comunidade LGBTQIA nasce não do acaso, mas do forte sentimento de desprezo que parte da sociedade nutre por nossa comunidade que, vistos como desiguais e inferiores, nos tornamos alvos frequentes daqueles/as que se sentem superiores. Entendemos que é através da construção de um projeto de educação não heterossexista, não racista, laica e que lute pelo fim do fundamentalismo religioso que esta sociedade será modificada.

Atitudes nefastas, como deste sujeito, demonstram a persistente truculência do ideário homofóbico e o quanto ainda se precisa avançar para que todas, todos e todes possam exercer seus direitos com respeito e igualdade. A homofobia direta e indireta não só atinge a população LGBTQIA , mas também outras pessoas que de alguma maneira se comportam fora dos padrões heterossexuais.

Nosso desejo é o de que possamos viver de fato um ambiente livre de todas as formas de violência, tipificando atitudes como essas como uma violação aos direitos humanos da população LGBTQIA e reafirmamos o nosso compromisso de luta.

Secretaria LGBT do PT Tocantins

Palmas – Tocantins 24 de Março 2023”