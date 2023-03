Old Bar faz sucesso com bingo e shows de drag queen no Santa Tereza

O Old Bar foi fundado em 2007, em frente ao Mercado Distrital Santa Tereza e a poucos quarteirões de onde está a placa em homenagem ao Clube da Esquina (foto: Reprodução/Instagram) Para os que procuram um bar com atrações diferenciadas, o Old Bar apresenta uma mistura inusitada de bingo com show de drag queen. Localizado no boêmio bairro Santa Tereza, o estabelecimento também conta com pratos, petiscos, drinks e muita energia boa.





O lugar foi fundado em 2007, em frente ao Mercado Distrital Santa Tereza e a poucos quarteirões de onde está a placa em homenagem ao Clube da Esquina. Com a retomada pós-pandemia, o proprietário Giovanni Gallo Oliveira precisava de uma ideia para atrair os clientes ao bar.









Giovanni conta que os shows são muito interativos e com uma energia contagiante. “O pessoal fica muito feliz, é muito alegre. A troca de energia do público com as drags é muito legal, o Alexandre tem o dom do microfone”, afirma.









Leia também: Pela 1ª vez, cargo de chefe do Estado-Maior é ocupado por uma mulher em MG O alvo era o público LGBTQIAPN+, mas foi muito além, e hoje héteros e até famílias inteiras frequentam o bar para prestigiar as artistas.





Artistas LGBTQIAPN





Alexandre, que se apresenta como Layla Miller há dez anos, conta que é bom que artistas drag se apresentem em bares por ter uma liberdade maior do que shows em boates. Além disso, a iniciativa aproxima a arte de pessoas que de outra forma não teriam esse contato, contribuindo para o combate ao preconceito.





“Muitas vezes as pessoas acham que a drag tem que estar em uma balada gay ou uma vez por ano na parada gay. A drag sempre foi colocada para estar nesses lugares, e na verdade a gente pode ocupar qualquer lugar”, afirma Alexandre.





Segundo Alexandre e Giovanni, o plano agora é fazer os shows crescerem cada vez mais para poder ajudar mais artistas e melhorar seus cachês, promovendo o reconhecimento desta arte ainda invisibilizada.





Serviço

Old Bar

Endereço: Rua Alvinópolis, 122A - Santa Tereza

Contato: (31) 3075-0691

Funcionamento: Quarta a domingo

Bingo e Show: sexta e sábado, a partidas das 21h