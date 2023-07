Parlamentares mineiros participam de encontro de lideranças LGBT+ no México

1156

Parlamentares brasileiros que estiveram presente no evento de Lideranças que aconteceu na Cidade do México (foto: Guilherme Mohallem/Vote LGBT) O VI Encontro de Lideranças LGBT+ das Américas e do Caribe aconteceu no México, durante os dias 20 e 22 deste mês e contou com a presença da delegação mineira. Cinco parlamentares do estado participaram do evento que reuniu representantes de mais de 40 países.





Visando pautar e fortalecer a luta por diversidade sexual e de gênero, os representantes de Minas no evento foram a deputada federal Duda Salabert (PDT), a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL), as vereadoras de Belo Horizonte e Contagem, Iza Lourença (PSOL) e Moara Saboia (PT), e também o vereador de Viçosa, Daniel Cabral (PCdoB). Também estavam presentes outras 15 lideranças, de diferentes estados do país.

Durante o Encontro, os parlamentares apresentaram uma carta onde avaliam o atual cenário político do país, a realidade da comunidade LGBT , bem como suas conquistas:









Os principais objetivos da bancada são: a construção de uma agenda articulada por políticas públicas, elaboração de proposições legislativas comuns, o fortalecimento de mandatos LGBT , levantamento e elaboração de orientações diante de casos de violência política LGBTfóbica, e também, a preparação para a disputa eleitoral de 2024.

A Bancada LGBT Brasileira comprometeu-se a organizar o VII Encontro de Lideranças, que deverá acontecer em São Paulo, em 2025. Os primeiros Encontros foram realizados no Peru, Honduras, República Dominicana, Colômbia e virtualmente durante a pandemia.