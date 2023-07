Contagem receberá a 17ª Parada do Orgulho em agosto

A segunda maior Parada do Orgulho LGBT+ de Minas Gerais acontecerá em Contagem, no dia 6 de agosto. Segundo o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Contagem (Cellos), a concentração começará a partir das 12h na Av. João César de Oliveira, 1205, Bairro Eldorado.

Apesar da última concentração da Parada ter sido na Praça da Glória, por conta de obras no local, acontecerá na Av. João César de Oliveira

Após a concentração, a multidão seguirá até o palco principal da Parada, localizado na rua José Pedro de Araújo, 1325, no Bairro Cinco. Além dos shows, haverá uma feira de economia solidária no local.

As inscrições para voluntários que desejam participar da Parada já estão abertas. O cadastro pode ser realizado no site do Cellos Contagem.