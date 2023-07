Betim inicia Parada LGBTQIA+ após veto de PL que proibia crianças no evento

1156

O evento tem a proposta de conscientizar as pessoas sobre a importância do respeito, da inclusão e da pluralidade na sociedade. Com concentração no Ginásio Poliesportivo Divino Braga às 12h comandada pela atriz e apresentadora Kayete, a marcha tem início às 16h pela avenida Edmeia Mattos Lazzarotti e segue pelo entorno da Praça do Encontro, retornando para o ginásio.





O trajeto será animado pela cantora amazonense Lorena Simpson, e a programação ainda conta com Wandera Jones e a banda Fator Zero, que comandará o show de encerramento.

Projeto vetado



O veto do prefeito Vittorio Medioli (sem partido) teve como base análise técnica realizada pela Procuradoria-Geral do Município (Progem), que considerou a proposta inconstitucional por apresentar vícios. A Prefeitura de Betim publicou no Diário Oficial do Município, no início da noite da última quinta-feira (27/7), o veto ao Projeto de Lei (PL) 229/2023 , de autoria do vereador Layon Silva (Republicanos), que impedia a participação de crianças e adolescentes em paradas do Orgulho LGBTQIA .O veto do prefeito Vittorio Medioli (sem partido) teve como base análise técnica realizada pela Procuradoria-Geral do Município (Progem), que considerou a proposta inconstitucional por apresentar vícios.









O órgão ressaltou, ainda, que a igualdade e liberdade são garantias constitucionais e não podem ser violadas. Além disso, a Progem ressaltou que o PL vai contra políticas públicas igualitárias que não condizem com as políticas da atual gestão municipal.





O PL já havia sido votado, em regime de urgência, e aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Vereadores da cidade. Na época, Layon, por meio de suas redes sociais, afirmou que a proposta era “em defesa das crianças” e que as informações veiculadas na imprensa tinham “tom tendencioso à militância LGBT”.





Além de proibir a participação de menores de idades em paradas do Orgulho LGBTQIA , o texto previa o impedimento do público de comparecer em qualquer evento que tenha “cunho de exibição de cenas eróticas e pornográficas, incentivos às drogas e intolerância no município de Betim”. Caso houvesse o descumprimento da lei, seria aplicada multa de até R$ 10 mil por hora.





Semana da Diversidade



A 19ª edição da Parada LGBTQIA fecha a 9ª Semana da Diversidade do município. As atividades tiveram início na sexta passada (21/7), com uma blitz especial de alerta e conscientização sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) na Praça Tiradentes. Durante a ação, foram distribuídos preservativos e materiais educativos.



A 19ª edição da Parada LGBTQIA fecha a 9ª Semana da Diversidade do município. As atividades tiveram início na sexta passada (21/7), com uma blitz especial de alerta e conscientização sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) na Praça Tiradentes. Durante a ação, foram distribuídos preservativos e materiais educativos.





Já na última quarta-feira (26/7), uma solenidade na Câmara Municipal marcou a abertura oficial da Semana e a entrega do 12° Prêmio Direitos LGBTQIA , um reconhecimento àqueles que apoiam e defendem a diversidade. Na quinta (27/7), profissionais e estudantes da área da saúde participaram do Seminário LGBTQIA , no auditório do Centro Administrativo, para capacitação e sensibilização.