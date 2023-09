Homem que armazenava fotos e vídeos do sobrinho é preso por pedofilia em MG

432

Pendrive e notebook foram apreendidos com o suspeito (foto: Polícia Civil) Um homem de 59 anos foi preso por pedofilia em Pouso Alto, no Sul de Minas Gerais. Ele é suspeito de abusar do sobrinho de 8 anos e armazenar fotos das partes íntimas do menino.

Investigadores chegaram até o suspeito após denúncia (foto: Polícia Civil)



Leia também: Homem atira na perna de companheira grávida; ela passou por cirurgia Segundo a polícia, os vídeos mostram o investigado usando itens como doces e brinquedos para atrair a atenção da criança e fazendo com que ela se posicionasse de forma a ficar o maior tempo possível, ainda que trajado, com as partes íntimas focadas pela câmera.

"O investigado aparece na frente da câmera em praticamente todos os inícios e términos dos vídeos, bem como durante as gravações, sempre modificando a posição do aparelho utilizado para a realização das filmagens de forma deliberada a enquadrar a criança na tela", explicou o delegado André Barleta.

Os vídeos variam de poucos segundos a até cinco minutos. Ainda há imagens de uma menina ainda não identificada, aparentando idade entre 10 e 11 anos. O homem foi encaminhado para o Presídio de São Lourenço e fica à disposição da Justiça.

*Iago Almeida / Especial para o EM