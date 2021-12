Contagem vai levar vacina contra COVID pra pertinho de população com carros

Carro da Vacina na Feira do Eldorado, no último sábado (18/12) (foto: Elias Ramos/PMC) Se a montanha não vai a Maomé... Contagem decidiu levar a sério o conhecido provérbio para ampliar a rede de imunizados contra COVID-19 na cidade. A partir desta quarta-feira (22/12), a prefeitura passará por todas as oito regionais com o "Carro da Vacina" para aplicar, nessa estrutura mesmo, os imunizantes.

Ao todo, serão oito veículos, do modelo Fiat Doblô, adaptados para levar as equipes de imunização a cada uma das oito regiões da cidade. Os horários serão estendidos para o período da noite, a fim de dar oportunidade para as pessoas que chegam do trabalho após o horário comercial.

A ideia da administração municipal é visitar todos os cantos do município entre o fim deste ano e o início de janeiro. Nesta semana, já está definido que quatro regionais serão contempladas.