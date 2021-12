Taxista que estava desaparecido desde domingo (19/12) é encontrado pela PM

O taxista Rolinha (de boné) e o Sargento Dolabela, antes da volta pra casa (foto: Reprodução Redes Sociais) As buscas pelo taxista Gerson Abílio Chaves, 63 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de domingo (19/12), em Guanhães, interior de Minas, se encerraram na noite desta segunda-feira (20), com sucesso, no Povoado da Barreira, zona rural do município.

Ele foi encontrado por policiais militares, próximo à Escola Municipal Américo de Pinho, no Povoado da Barreira. Rolinha, como é conhecido o taxista Gerson Abílio, apresentava sinais de confusão mental e desorientação, mas estava fisicamente bem, segundo a PM.

Desde o seu desaparecimento, Rolinha deixou, não apenas seus familiares preocupados, como também grande parte dos moradores de Guanhães e seus amigos que moram nos Estados Unidos. Desde domingo sua fotografia era compartilhada nas redes sociais e muitos temiam que tivesse acontecido o pior com ele.

Rolinha havia feito sua última corrida na noite domingo, quando foi levar um passageiro para a comunidade da Ponte Alta, zona rural de Guanhães. Ele deixou o passageiro às 4h da manhã de domingo nesta comunidade e desde então estava desaparecido.

A Polícia Militar informou que, ao retornar para Guanhães, o taxista entrou em uma estrada vicinal, no meio de uma floresta de eucalipto e se perdeu. Com a confusão mental que abateu sobre ele, Rolinha ficou sem ação para conduzir o veículo. A ação da polícia e o reencontro de Rolinha com a família e amigos foi muito comemorada em Guanhães.