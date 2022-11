Troféu do VMA é 'encontrado' em bar de Belo Horizonte

Trófeu do VMA em um bar de Belo Horizonte viralizou nas redes sociais (foto: Reprodução Redes Sociais)

A foto fez com que os perfis levantassem teorias sobre a origem do troféu. A maioria dos usuários acredita que a premiação seja do Sepultura. A banda mineira de metal, que surgiu no mesmo bairro que o restaurante, levou o VMA pelo videoclipe da música “Territory”, em 1994.



O grupo já tinha vencido um VMA em 1991, na categoria “International Viewer’s Choice Award”, pelo clipe da música “Orgasmatron”, cover dos britânicos do Motörhead.

esse restaurante de bh que tem um VMA no caixa pic.twitter.com/LWSuimW0RT %u2014 body dystopia (@ovovisto) November 23, 2022



se a anitta ver isso ela põe na bolsa e sai com ele %u2014 A SEGUIR CENAS DO PRÓXIMO CAPÍTULO (@tudoqueeracima) November 23, 2022 po vc me deu alegria (na imagem) e agonia (de não ter ido mais a fundo na história!!!) mas tá tudo bem!!!! %u2014 yu (@timidovulgar) November 23, 2022 Eu acho q foi aposta tbm, pq dar essa estatueta assim é coisa de maluco kkkkkk %u2014 %u2112%uD835%uDC52%uD835%uDC52%u2B51%uD835%uDD14%uD835%uDD32%uD835%uDD26%uD835%uDD2B%uD835%uDD2B-%uD835%uDD0A%uD835%uDD2C%uD835%uDD29%uD835%uDD21%uD835%uDD1F%uD835%uDD22%uD835%uDD2F%uD835%uDD24%u2B51 (@Lee_TheDutchess) November 23, 2022 Nos comentários da publicação, usuários do Twitter brincaram com a situação, e sobrou até para a cantora Anitta. Veja:



Um trófeu de uma premiação internacional em um bar tradicional de Belo Horizonte. Esse caso viralizou nesta quarta-feira (23/11), quando perfis no Twitter ficaram curiosos para saber a origem de um troféu do MTV Video Music Awards (VMA) encontrado no restaurante Bolão, no Bairro Santa Tereza, na capital mineira.