Bailarina dorme durante apresentação de dança: 'Acorda, Cecília!'

mini querida muiito dorminhoca tirando um cochilo durante a apresentação da escolhinha pic.twitter.com/z27WpYZj9T %u2014 acervo geral (@acervogeral) November 22, 2022



A pequena bailarina Cecília Viana, de 4 anos, dormiu durante apresentação do espetáculo "A Árvore da Vida", em Barueri, Região Metropolitana de São Paulo. Durante o espetáculo no domingo (20/11), a mãe da menina, Cristiane Oliveira, que assistia a filha da plateia, gritou:"Cecília, acorda, filha! Dança!".







Criança dorme durante apresentação de Balé em São Paulo (foto: Arquivo Pessoal) Apesar do pedido da mãe, a bailarina continuou dormindo, enquanto o público ria da situação. Cristiane insistiu: "Dorme em casa pelo amor de Deus, está de brincadeira”. Enquanto a pequena tirava um cochilo, as colegas continuaram a dança.





Cecília acorda após dois minutos e volta a dançar com as amigas. Nesse momento, o público aplaudiu a criança e comemorou a retomada. “Coisa linda de mãe”, celebrou Cristiane.





Nas redes sociais, os internautas brincaram com a situação: “A Cecília me representa muito”. Outra pessoa disse: "Hoje eu tô que nem a Cecília no balé. Se eu deitar, eu durmo”.