YouTube decide desmonetizar canais da Jovem Pan por violação das políticas

Youtube decidiu por conta própria desmonetizar canais ligados à Jovem Pan (foto: Reprodução)

Os canais da Jovem Pan foram desmonetizados pelo YouTube nesta quarta-feira (23/11), devido a violações das políticas adotadas de combate à desinformação, segundo informado pela plataforma. A decisão foi tomada por conta própria, sem necessidade de nenhum pedido judicial sobre o conteúdo veículado pela emissora."O canal 'Os Pingos nos Is' incorreu em repetidas violações das nossas políticas contra desinformação em eleições e nossas diretrizes de conteúdo adequado para publicidade, incluindo as relacionadas a questões polêmicas e eventos sensíveis, atos perigosos ou nocivos, além de outras políticas de monetização. Desta forma, suspendemos a monetização do respectivo canal e dos outros que integram a rede Jovem Pan no YouTube", afirmou em nota.

"Os Pingos nos Is" é o segundo maior canal ligado à emissora paulista, com quase 5,5 milhões de inscritos, só atrás do "Jovem Pan News", que tem 6,8 milhões.Para receber monetização nos vídeos publicados, os canais devem seguir as regras estipuladas pelo YouTube. Caso não sejam cumpridas, podem ser punidos com a desativação dos anúncios ou até ser encerrados.