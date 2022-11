CNN e Jovem Pan são as únicas emissoras a transmitir coletiva do PL

No documento, o PL diz que houve falhas insanáveis, que colocaram em risco o resultado da eleição entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O texto cita ainda um relatório de auditoria que apontava fragilidade de tecnologia da informação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para colocar em dúvida a segurança da votação.





“As urnas eletrônicas apontadas na petição foram utilizadas tanto no primeiro quanto no segundo turnos das eleições 2022. Assim, sob a pena de indeferimento da inical, deve a autora auditar a petição inical para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições, no prazo de 24 horas”, escreveu o ministro.

"O quadro de atraso encontrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referente à implantação de medidas de segurança da informação mínimas necessárias gera vulnerabilidades relevantes. Isso poderá resultar em invasão interna ou externa nos sistemas eleitorais, com grave impacto nos resultados das eleições de outubro", diz o PL.Depois do anúncio, Alexandre de Moraes, presidente do TSE, deu 24 horas para o PL incluir na petição os dados da suposta auditoria também no primeiro turno das eleições sob pena de indeferimento incial.