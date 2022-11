Tempestades e chuvas intensas deixam 602 cidades mineiras em alerta

As tempestades devem atingir as regiões do Sul de Minas e Triângulo Mineiro. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Alertas máximos de tempestades e chuvas intensas foram emitidos para esta quarta-feira (23/11) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em várias regiões de Minas Gerais. Ao todo, 602 cidades estão sob aviso.









As tempestades devem atingir as regiões do Sul de Minas e Triângulo Mineiro. Já as chuvas intensas estão previstas nas regiões Metropolitana de Belo Horizonte , Central, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, Zona da Mata, Noroeste de Minas e Norte de Minas.





Além das duas, um alerta de média intensidade foi emitido para as regiões do Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Zona da Mata e Norte de Minas. As chuvas nessas regiões podem chegar a 50 mm/dia, e os ventos a 60 km/h.

Chuva e calor

O céu fechado não vai trazer alívio para o calor que há dias atinge todo o estado. Veja as máximas e mínimas em algumas cidades:

Belo Horizonte: 30º e 17º

Montes Claros: 30º e 19º

Uberlândia: 32º e 20º

Juiz de Fora: 28º e 18º

Poços de Caldas: 25º e 17º

Divinópolis: 30º e 19º

Paracatu: 27º e 19º





Recomendações

Durante as tempestades e chuvas intensas, o Inmet recomenda:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).