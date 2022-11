COVID-19: Minas Gerais registra mais de 2 mil casos em 24 horas

BH teve 218 registros de casos em dois dias (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A escalada de casos positivos de COVID-19 continua em Belo Horizonte e em todo o estado. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), nesta sexta-feira (25/11), foram 2.167 registros nas últimas 24 horas.Na capital mineira, a última atualização epidemiológica é dessa quinta (24/11), em que 218 casos foram registrados nas últimas 48 horas e duas pessoas morreram com a doença. Já no estado, embora a quantidade de positivos esteja grande, não houve registro de mortes por COVID-19, desde ontem.Em BH, ao todo, 96,1% dos moradores tomaram uma dose da vacina. Enquanto 88,7% estão com duas doses, mas o reforço apresenta queda, com 72,9% de pessoas imunizadas. Já na 4ª aplicação, a dimunuição é ainda maior, com apenas 19,7% de vacinados.