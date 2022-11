Minas anuncia recurso para garantir gratuidade em ônibus

Dos R$ 120 milhões reservados pelo Executivo, por meio de emenda constitucional, R$ 104 milhões serão destinados ao Sistema de Transporte Metropolitano, e R$ 16 milhões, ao Sistema de Transporte Intermunicipal.



Conforme a publicação, a distribuição dos valores leva em consideração a quantidade proporcional de idosos transportados em cada sistema.









A expectativa é que os recursos contribuam para o equilíbrio nos custos operacionais dos sistemas de transportes metropolitano e intermunicipal e, também, impactem no reajuste anual das tarifas.









"Esses valores serão apurados em benefício do equilíbrio econômico-financeiro e da modicidade tarifária. Então, quando formos analisar a revisão tarifária que ocorre todo ano, levaremos em consideração o valor desse repasse. Nossa expectativa é beneficiar os usuários, possivelmente reduzindo os impactos do valor do reajuste das tarifas para o próximo ano", explica Gabriel Fajardo, subsecretário de Transportes e Mobilidade da Seinfra.





Outras alterações

Com a colaboração das empresas concessionárias, a bilhetagem do Sistema de Transporte Metropolitanos será atualizada para o serviço digital 100% on-line, o que, para o Governo de Minas, deverá permitir recargas habilitadas na hora e em tempo real. Também serão disponibilizadas tecnologias de pagamento via PIX e por QR Code.





Outra novidade, que deverá entrar em funcionamento em breve, é a disponibilização de internet WiFi nos ônibus.