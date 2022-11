COVID: UFMG dá início aos testes clínicos de vacina 100% brasileira

João Vitor Rodrigues, de 24 anos, foi o primeiro voluntário a receber a vacina SpiN-Tec MCTI UFMG (foto: UFMG/ Divulgação ) A primeira vacina brasileira contra COVID-19 começou a ser testada em humanos nesta sexta-feira (25/11). A expectativa é que o imunizante, desenvolvido pelo Centro de Tecnologia de Vacinas (CTVacinas), da UFMG, esteja disponível para o público a partir do primeiro semestre de 2024.













Os pesquisadores envolvidos no projeto apostam que a vacina será mais efetiva contra as novas variantes da doença. “Nossa estratégia foi um pouco diferente. Incluímos na vacina uma proteína que não varia de variante para variante. A nossa expectativa é que a vacina reconheça as diferentes variantes”, explicou o coordenador do projeto e do CTVacinas da UFMG, Ricardo Gazzinelli.





Essa é a primeira vacina desenvolvida com tecnologia e insumos totalmente nacionais. “A ciência é um passo a passo, mas também temos que aguardar os resultados”, aponta Gazzinelli. Os testes ainda vão contar com mais de 4 mil voluntários de várias partes do Brasil.