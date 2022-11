Motorista de carro morre em batida de frente com carreta na BR-040

A morte do condutor do carro foi constatado no local. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente e possíveis outras vítimas. Uma pessoa morreu durante uma batida envolvendo um carro e uma carreta na BR-040, na altura do KM 314, próximo a Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, na manhã deste sábado (26/11).A morte do condutor do carro foi constatado no local. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente e possíveis outras vítimas.





Em imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver que a frente do carro ficou totalmente destruída com a força do impacto.

Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente e possíveis outras vítimas (foto: Redes Sociais / Reprodução)

09:47 - Congonhas (MG), Km 614, acidente. Sem Interdição no sentido RJ. Sem Interdição no sentido DF. Lentidão no sentido RJ de 3 Km e sentido DF de 1 Km. Ponto de Ref.: posto Profeta (Ipiranga) %u2014 Via 040 (@via040) November 26, 2022