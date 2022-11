BH terá céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva neste sábado (26/11)

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Com a manhã de muitas nuvens, a temperatura em Belo Horizonte neste sábado (26/11) vai variar entre 14ºC e 27ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ainda segundo o órgão, a tarde e noite na capital também serão de muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.A umidade relativa do ar fica entre a mínima de 60% e a máxima de 90%. Os ventos na cidade têm intensidade fraca e moderada, com rajadas no período noturno.Para esse domingo (27/11), a previsão do tempo segue a tendência, com algumas variações. Os termômetros ficam entre 16ºC e 27ºC, e a umidade relativa do ar entre 60% e 100%.De manhã e à tarde, o céu ficará encoberto, com chuviscos e, à noite, também encoberto, mas sem possibilidade de chuva. Por todo o dia, ventos fracos.